'Волосы станут роскошными': эксперт советует мыть волосы всего два раза в неделю

Чтобы обеспечить максимальную свежесть кожи головы, эксперт рекомендует специальное время мытья.

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Как правильно мыть голову / коллаж: Главред, фото: pexels

Специалист отмечает, что слишком частое мытье кожи головы может нанести волосам и коже больше вреда, чем пользы. Однако, если вы хотите сохранить свои волосы в идеальном состоянии, стоит придерживаться определенных правил гигиены.

Независимо от типа волос, частое мытье не очень хорошо влияет на них, поэтому, по словам эксперта по уходу за волосами, важно изменить процедуру мытья волос в пользу чего-то нового, передает Mirror.

Специалист объяснил, что слишком частое мытье головы может лишить вас натуральных жиров, которые вырабатывает ваша кожа головы, оставив волосы безжизненными и сухими Слишком частое мытье головы также может вызвать зуд кожи головы, что делает волосы более склонными к ломкости.

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Однако, парикмахеры советуют мыть голову только по необходимости. Если волосы мягкие и упругие, это, вероятно, означает, что их не нужно мыть. Рекомендуется мыть волосы один или два раза в неделю, но вы должны основываться на том, видите ли вы видимую жирность на коже головы.

Сухие шампуни также можно использовать между мытьем волос, если они выглядят немного тусклыми. Такие шампуни поглощают избыток жира с кожи головы и придают волосам объем.

Выбирая средства для волос, важно обращать внимание на состав. Питательные масла, такие как аргана, жожоба, авокадо и семян подсолнечника, могут улучшить послушность, питать сухие кончики и придавать блеск вашим прядям. Пантенол и масло дерева ши могут удерживать влагу и уменьшать завивку - так что все зависит от потребностей ваших волос.

"Избегайте агрессивных сульфатов, силиконов, которые не испаряются и не растворяются, и парабенов, которые могут вызвать раздражение и сухость. Достижение здоровой кожи головы означает, что вам нужно найти правильный баланс в вашей рутине мытья волос, который вам подходит. Убедитесь, что вы его придерживаетесь, поскольку здоровая кожа головы ведет к здоровым волосам", - советует эксперт.

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