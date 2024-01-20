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Парикмахер раскрыл одну роковую ошибку, из-за которой кончики волос быстрее секутся

Лидия Неплях
20 января 2024, 14:11
Очень простой совет для всех, кто пользуется кондиционером для волос.
Парикмахер раскрыл одну роковую ошибку, из-за которой кончики волос быстрее секутся
Как мыть голову/ Коллаж Главред, фото скриншот TikTok (mattloveshair), freepik

Существует множество различных мифов и средств, которыми люди пользуются, чтобы подарить себе здоровые и блестящие локоны, но есть одна вещь, которая приносит волосам больше вреда, чем пользы.

Казалось бы, мытье волос - дело довольно простое, но эксперт-парикмахер Мэтт Ньюман призвал людей перестать совершать эту ошибку - и рассказал, как ее избежать. Гуру по волосам из Лос-Анджелеса поделился в TikTok своими лучшими советами по уходу за волосами, пишет Mirror.

На своей странице в социальных сетях Мэтт регулярно публикует советы и рекомендации по уходу за пышными локонами. В своем недавнем видео он рассказал зрителям о том, как правильно смывать кондиционер с волос. Он сказал: "Вы недостаточно хорошо смываете кондиционер с волос. Вот и весь совет. Лучше смывайте кондиционер", - сказал он, стоя под душем.

видео дня

Мэтт рассказал, что понял, что люди совершают эту ошибку, когда для своих клиентов делал укладку на дому, и постоянно возникает одна и та же проблема.

Когда клиентки мыли волосы перед укладкой, он начал замечать, что многие просто не смыли весь кондиционер.

"Так я узнал, что многие люди не смывают кондиционер или даже шампунь с волос достаточно хорошо. Даже если у них не оставалось комков кондиционера, на волосах оставались остатки, которые, как я чувствовал, не были достаточно хорошо смыты", - объяснил.

Если не вымыть весь продукт, это может привести к секущимся кончикам и повреждениям, но Мэтт рассказал, как убедиться, что волосы вымыты правильно.

Парикмахер посоветовал: "Мой совет, чтобы исправить ситуацию, - ополаскивать волосы по бокам отдельно. То есть начните с одной стороны, а затем сделайте другую". Он также заявил, что волосы следует ополаскивать с макушки и проводить пальцами по всей длине, чтобы убедиться, что они полностью вымыты.

Один из пользователей TikToker написал в комментариях: "Это я сегодня удивлялся, почему мои волосы жирные", а другой добавил: "Я думал, что мои волосы просто очень жирные до года назад, а оказалось, что я просто не промывал кондиционер как следует".

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