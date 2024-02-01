Что нельзя делать утром, как проснулись: врач рассказал об опасностях

Есть определенные утренние привычки, которые могут быть опасны - эксперт рассказал, что нельзя делать, как только вы открываете глаза утром.

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Что нельзя делать с утра / коллаж: Главред, фото: pexels

Многие люди сами виноваты в том, что утром они сначала берут телефон, а потом встают с постели. Врач объяснила, что утренний распорядок может улучшить ваше настроение и придаст больше энергии в течение дня.

Оказалось, что утром первым занятием после сна использование телефона, может вредно влиять на ваше здоровье - от замедления метаболизма до головной боли, передает Mirror.

Врач-натуропат объяснила, что все время от времени делают это, но дотягивание до телефона на самом деле может "чрезмерно стимулировать" нервную систему человека и нанести вред здоровью.

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Она предупредила, что использование телефона также может повлиять на ваш метаболизм из-за электрических и магнитных полей от вашего мобильного телефона, которые вызывают уничтожение кальция, поступающего в ваши клетки через VGCC, что требует больше магния, чтобы противостоять этому балансу поступления кальция.

"Это повлияет на ваш метаболизм в течение дня, уровень энергии, и вы можете получить головную боль от этих ЭМП. Экран вашего телефона также излучает синий свет, который может нарушить ваши циркадные ритмы, а сигналы передадут мозгу, что сейчас 12 дня", - отметила врач.

Психолог по расширению возможностей, который специализируется на нейронауках психического здоровья, также посоветовал не тянуться к своему устройству первым делом.

"Когда вы впервые просыпаетесь утром, ваш мозг переключается с дельта-волн, которые возникают в состоянии глубокого сна, на тета-волны, которые возникают во время своего рода мечтательного состояния. Затем мозг начинает вырабатывать альфа-волны, когда вы бодрствуете, но расслаблены и не обрабатываете много информации. Теперь, сначала схватив телефон и сразу погрузившись в онлайн-мир, вы заставляете свое тело пропустить важные тета- и альфа-стадии и перейти прямо из стадии дельта к полной усталости и потере бдительности", - пояснил врач.

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