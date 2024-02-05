Нутелла в домашних условиях: с секретной добавкой будет вкуснее магазинной

Домашняя Nutella на молоке - простой рецепт невероятного объедения.

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Нутелла рецепт как настоящая / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/sipa, Pixabay/contatoarielilha

Паста Нутелла – одно из самых любимых десертных блюд как у детей, так и у взрослых. При этом многие задаются вопросом о том, можно ли приготовить любимое лакомство самостоятельно прямо у себя дома.

Что входит в состав Нутеллы

Если знать состав Нутеллы и порядок ее приготовления, то каждый может на своей кухне приготовить вкусную шоколадную пасту. Известно, что среди ее основных ингредиентов сахар (около 55%). Доля пальмового масла составляет 23%, а лесных орехов – 13%. Также в состав Нутеллы входят обезжиренное какао и обезжиренное сухое молоко (примерно по 5%). Кроме того, в пасту также добавляют лактозу, сухую сыворотку, эмульгатору, а также ароматизатор (ванилин).

Как приготовить Нутеллу в домашних условиях

Возьмите 200 граммов лесного ореха (фундука) и обжарьте на сухой сковороде до золотистого цвета. Затем измельчите его до мелкой крошки в блендере или кофемолке. В подходящей посуде смешайте измельченный орех, сахарную пудру, какао-порошок, ванильный экстракт и немного соли.

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В хорошо перемешанный состав постепенно добавляйте и смешивайте растопленное сливочное масло (100 граммов). Постепенно добавляют масло и подогретое молоко в смесь орехов. Затем тщательно перемешайте всю массу до однородного кремообразного состояния, переложите пасту в стеклянную банку и плотно закрыв крышкой поставьте в холодильник.

Как сделать Нутеллу из шоколада

Для приготовления понадобится плитка темного шоколада и плитка молочного шоколада, 50 граммов сахара, 100 миллилитров молока, 30 граммов сухого молока, 200 граммов фундука и щепотка соли.

Порядок действий:

Растопите темный и молочный шоколад до пастообразного состояния;

Орехи измельчите до мелкой крошки и смешайте в подходящей посуде с сахаром, мукой, сухим молоком и солью;

Перемешивайте состав до однородности, медленно вливая растопленный шоколад с маслом;

Разогрейте молоко до закипания и постепенно вливайте в смесь, тщательно перемешивая;

Получившуюся однородную массу переложите в стеклянную банку и поставьте в холодильник.

Домашняя Nutella без муки

Если под рукой не оказалось муки, домашнюю Нутеллу можно приготовить и без нее. Для этого обсушите и измельчите около 15 граммов фундука или арахиса. Смешайте с 300 граммами сгущённого молока и растопленного сливочного масла. Далее добавляем 5 столовых ложек какао-порошка и тщательно перемешиваем полученную массу. Пасту перекладываем в стеклянную тару и дав остыть убираем в холодильник.

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