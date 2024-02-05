Дети будут спать по 12 часов в день: супермама рассказала об уникальном методе

"Супермама" поделилась своими проверенными методами, как заставить детей спать по 12 часов в течение ночи.

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Как сделать, чтобы дети спали ночью - сколько должен длиться детский сон / Коллаж Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Правильный режим перед сном очень важен для малышей, но часто заставить ребенка спать несколько часов подряд в течение ночи кажется бесконечной борьбой, не говоря уже о 12 часах.

Часто дети просыпаются посреди ночи, кричат и плачут, соревнуясь за внимание родителей. Но одна женщина, которую называют "супер-мамой", нашла способ, как заставить детей спать 12 часов без драматизма. Она испытала этот метод на собственном опыте, ведь ее дети спят спокойно с раннего возраста.

Софи Миддлтон рассказала, что ее две дочери спали полные ночи с 7 вечера до 7 утра в возрасте 10 недель и 14 недель - и она поделилась своими методами.

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Софи рассказала, что система сработала, кроме ночных кормлений и редких утренних, которые она может "сосчитать на пальцах одной руки", поощряя родителей попробовать ее на себе. Женщина из Дарлингтона, графство Дарем, несколько лет работала няней до того, как сама родила детей, и сначала думала, что младенцы, за которыми она ухаживала, просто хорошо спали, сообщает Teesside Live.

Поэтому когда она родила свою первую дочь Изабель, она решила применить на практике все, что знала о том, как помочь младенцам заснуть, и сумела приучить свою малышку ко сну по 12 часов в сутки, начиная с 10-недельного возраста. Чтобы доказать, что это не было случайностью, Софи также попробовала свои методы на второй дочери Руби, и получила те же самые результаты - несмотря на то, что люди говорили ей, что "двух одинаковых детей не бывает", когда дело касается сна.

Она сказала: "Каждый может иметь одного ребенка, и этот ребенок хорошо спит, но когда Изабель было восемь месяцев, я забеременела Руби. Когда родилась Руби, все говорили, что двух одинаковых детей не бывает, второй не будет спать всю ночь, она не будет спать. И хотя у нее был ужасный рефлюкс, она спала по 12 часов в сутки с 14 недель, а в июле ей исполнилось четыре, и она все еще спит так же".

Как же ей это удается? Специалист по сну настаивает на том, что самые важные вещи - это режим и независимость, что означает научить ребенка комфортно лежать самостоятельно в кроватке, без того, чтобы его держали. Софи сказала, что она не является сторонницей "тренировки сна", но считает, что существуют здоровые способы приучить малышей к правильному режиму, например, укладывать их самостоятельно, когда они не суетятся, не нуждаются в кормлении или переодевании.

Софи говорит, что когда ребенка постоянно держат на руках, он привыкает к такому комфорту, и сон на руках у мамы или папы становится для него рутиной, поэтому он не может успокоиться после того, как его уложили спать. Когда речь идет об установлении правильного режима отхода ко сну для детей, тренер по сну отметила, что для детей жизненно важно чувствовать себя "комфортно и безопасно" перед сном.

Она добавила, что время перед экраном нужно регулировать, и "в идеале" дети не должны находиться перед экраном в течение двух часов перед сном. Софи рассказывает, что для ее детей распорядок дня перед сном означает, что они ужинают, а затем сразу идут в ванную, после чего готовятся ко сну и читают сказку на ночь.

Она объясняет: "У нас работает такой распорядок, и мы всегда так делали: как только дети выпьют чаю, они сразу идут наверх, потом принимают ванну, а потом, как правило, проходит 45 минут между тем, как они принимают ванну, и тем, как ложатся спать. Это абсолютно качественное время, поэтому в спальне запрещено пользоваться телефонами".

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