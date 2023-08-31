Как дневной сон влияет на мозг: свойства, о которых вы не подозревали

Дневной сон у всех связан с разными ассоциациями. Кому-то он дает энергию на продолжение дня, а кому-то наоборот портит самочувствие и остаток дня. Мы расскажем, можно ли ложится спать днем и как этот сон влияет на организм.
Как дневной сон влияет на мозг
Несмотря на то, что многие ощущают себя подавленно после ночного сна, эта привычка может помочь организму и мозгу, если спать правильно.
Дневной сон способен благотворно влиять на память, уменьшает гормон стресса и обновляет силы. Помимо прочего, дневной сон способен расслабить и "очистить" мозг, что дарит возможность с новыми силами продолжить день и выполнять свои задачи. Однако для того, чтобы получить от дневного сна правильный эффект, необходимо знать несколько правил.
Когда лучше всего спать днем
Дневной сон может пойти на пользу организма человека в том случае, если совпадет с циркадными ритмами. Наилучшее время для сна днем - это время после обеда, а именно - до 16 часов дня. Всё дело в том, что после этого времени человеческий организм начинает вырабатывать гормон сна - мелатонин и сон в это время только нарушит режим и не даст телу сил.
Сколько времени полезно спать днем
Вопреки распространенному мнению о том, что дневной сон должен длиться около двух часов, это не совсем так. Для обновления работы организма достаточно кратковременного дневного сна на протяжении 20-30 минут.
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