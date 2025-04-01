Некоторым водителям разрешили ездить полосой общественного транспорта - МВД

Главное:
- Мопедам и мотоциклам можно будет ездить по полосе общественного транспорта
- Изменения в ПДД должны способствовать уменьшению пробок
Сегодня, 1 апреля, Кабинет Министров Украины принял проект постановления "О внесении изменений в Правила дорожного движения относительно предоставления преимущества в движении мопедам и мотоциклам".
Как сообщили в МВД Украины, отныне водителям мопедов и мотоциклов позволят проезд на полосах для рукси маршрутных транспортных средств попутно общему потоку транспортных средств.
Такое решение приняли по нескольким причинам: чтобы уменьшить пробки, повысить уровень безопасности мопедистов и мотоциклистов на дорогах, а также гармонизация законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения с законодательством стран Европы.
Исключением будут мотоциклы с боковым прицепом, мотоколяски и трехколесные транспортные средства - для них проезд по полосе общественного транспорта будет запрещен.
ПДД в Украине - последние новости
Недавно Главред сообщал, что в Украине начали активно устанавливать новый дорожный знак, известный в народе как "точка в треугольнике". Его официальное название - "Место (участок) концентрации дорожно-транспортных происшествий", и в Правилах дорожного движения он имеет код 1.41.
Ранее стало известно, что водителей, которые системно проезжают на желтый сигнал светофора, будут лишать прав. Об этом говорится в законопроекте №12172, который готовится к обсуждению в Верховной Раде.
Напомним, в Украине могут оштрафовать водителей за неправильное использование аварийной сигнализации, в частности за ее включение в неподходящих случаях, таких как благодарность другим участникам движения.
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Что такое Министерство внутренних дел Украины?
Министерство внутренних дел Украины (МВД Украины) - центральный орган исполнительной власти Украины, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины, пишет Википедия.
МВД Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по вопросам формирования и реализации государственной политики в сфере защиты прав и свобод граждан, интересов общества и государства от противоправных посягательств, ведения борьбы с преступностью, охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности, безопасности дорожного движения, охраны и обороны особо важных государственных объектов.
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