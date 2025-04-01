Некоторым водителям разрешили ездить полосой общественного транспорта - МВД

Водителям разрешили движение по полосе общественного транспорта для уменьшения пробок.

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Полоса для проезда общественного транспорта отныне доступна не только для автобусов или троллейбусов / Колаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

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Мопедам и мотоциклам можно будет ездить по полосе общественного транспорта

Изменения в ПДД должны способствовать уменьшению пробок

Сегодня, 1 апреля, Кабинет Министров Украины принял проект постановления "О внесении изменений в Правила дорожного движения относительно предоставления преимущества в движении мопедам и мотоциклам".

Как сообщили в МВД Украины, отныне водителям мопедов и мотоциклов позволят проезд на полосах для рукси маршрутных транспортных средств попутно общему потоку транспортных средств.

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Такое решение приняли по нескольким причинам: чтобы уменьшить пробки, повысить уровень безопасности мопедистов и мотоциклистов на дорогах, а также гармонизация законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения с законодательством стран Европы.

Исключением будут мотоциклы с боковым прицепом, мотоколяски и трехколесные транспортные средства - для них проезд по полосе общественного транспорта будет запрещен.

ПДД в Украине - последние новости

Недавно Главред сообщал, что в Украине начали активно устанавливать новый дорожный знак, известный в народе как "точка в треугольнике". Его официальное название - "Место (участок) концентрации дорожно-транспортных происшествий", и в Правилах дорожного движения он имеет код 1.41.

Ранее стало известно, что водителей, которые системно проезжают на желтый сигнал светофора, будут лишать прав. Об этом говорится в законопроекте №12172, который готовится к обсуждению в Верховной Раде.

Напомним, в Украине могут оштрафовать водителей за неправильное использование аварийной сигнализации, в частности за ее включение в неподходящих случаях, таких как благодарность другим участникам движения.

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