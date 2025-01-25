В Украине появился новый знак: что означает "точка в треугольнике" - знают не все

Знак заставляет водителей быть еще более внимательными на дорогах.

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Значение знака "точка в треугольнике" / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, открытые источники

Кратко:

Что означает новый дорожный знак "точка в треугольнике"

Как новый знак помогает бороться с аварийностью на дорогах

В Украине начали активно устанавливать новый дорожный знак, известный в народе как "точка в треугольнике". Его официальное название - "Место (участок) концентрации дорожно-транспортных происшествий", и в Правилах дорожного движения он имеет код 1.41, пишет Главред со ссылкой на PMG.ua.

Этот знак предупреждает водителей об опасных участках дороги с повышенным риском аварий. Его размещают на разном расстоянии от таких мест: в населенных пунктах за 50-100 метров, а за их пределами - за 150-300 метров.

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"Знак предупреждает водителей, что они въезжают на участок дороги, где есть больше аварий. Таким образом, знак заставляет руководителей транспортных средств быть еще более внимательными", - говорится в сообщении.

Сначала знак не включили в ДСТУ, а в 2014 году планировалось добавить знак в программу экзаменов для водителей, но этого не произошло. Лишь с ноября 2021 года "точка в треугольнике" начала появляться на дорогах Украины, привлекая внимание водителей.

Кстати, также ранее объяснялось, как разумно сэкономить на топливе.

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