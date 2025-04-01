В РФ объявили самый массовый за 14 лет призыв срочников: что задумал Путин

Российские срочники, вероятно, окажутся на фронте.

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Мобилизация в России / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ

Кратко:

Путин объявил призыв срочников в армию

Для Кремля это способ компенсировать большие потери на передовой

Россия на самом деле хочет продолжения войны

Российский диктатор Владимир Путин объявил самый массовый за последние 14 лет призыв срочников в армию. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.

Там отметили, что призыв стал для Кремля одним из способов компенсировать большие потери на передовой.

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"Этот набор срочников также может быть свидетельством, что Россия, несмотря на официальные заявления о мире, на самом деле хочет продолжения войны", - говорится в сообщении.

В ЦПД добавляют, что весной 2025-го российское Минобороны запланировало пополнить войско на 160 тысяч человек. Это больше, чем в предыдущие три года полномасштабной войны.

По данным ведомства, в 2022-м весной на службу было направлено 134,5 тыс. человек, осенью - 120 тыс., в 2023-м весной в войска призвали 147 тыс. и осенью - 130 тыс. В прошлом году армию РФ пополнили 150 тыс. человек весной и 133 тыс. - осенью.

"Хотя власти РФ уверяют, что срочники не отправляются в зону боевых действий, попав на службу, они добровольно-принудительно подписывают контракты и оказываются на фронте", - отметили в ЦПД.

Мобилизация в России - что известно

Как сообщал Главред, военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов заявил, что единственным ресурсом, который у России остается практически неисчерпаемым, является человеческий. Хотя мобилизация идет медленно, Путин готов без сожаления бросать людей в новые штурмы украинских позиций.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко заявил, что Россия действительно может готовиться к наступлению на Сумскую, Запорожскую и Харьковскую области. Враг осуществляет скрытую мобилизацию и подготовку сил.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко сообщал, что российские власти уже готовят свое население к возможному проведению новой волны мобилизации.

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Что известно о Центре противодействия дезинформации Центр противодействия дезинформации (англ. Center for Countering Disinformation) - рабочий орган Совета национальной безопасности и обороны Украины, образованный в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О создании Центра противодействия дезинформации", введенного в действие Указом Президента Украины от 19 марта 2021 года № 106, сообщает Википедия. Центр обеспечивает осуществление мероприятий по противодействию текущим и прогнозируемым угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, обеспечение информационной безопасности Украины, выявление и противодействие дезинформации, эффективного противодействия пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям, предотвращение попыток манипулирования общественным мнением.

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