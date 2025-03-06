"В стиле 1941-1945 годов": Россия готовится к масштабной волне мобилизации

Через 4-6 лет Россия планирует возможное вторжение в страны Балтии, считает Андрей Коваленко.

https://glavred.info/ukraine/rossiya-gotovit-naselenie-k-vozmozhnomu-provedeniyu-mobilizacii-cpd-10645133.html Ссылка скопирована

Россия готовит население к возможному проведению мобилизации / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Что сказал Андрей Коваленко:

Кремль пытается убедить россиян в неизбежности новой волны мобилизации

В РФ говорят, что пора задуматься о мобилизации "пары миллионов" мужчин мобилизаци

Российские власти готовят свое население к возможному проведению новой волны мобилизации. Об этом в четверг, 6 марта, сообщил в Telegram-канале руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко, обратив внимание на заявление командира кадыровского подразделения "Ахмат" Апти Алаудинова о необходимости мобилизации "пары миллионов" мужчин для войны против Европы.

"Это часть более широкой информационной кампании, которая тестирует реакцию населения России на перспективу тотальной войны. Этот нарратив будет исследован, считанные реакции населения и результаты замеров положат на стол Путину", - выразил уверенность Коваленко. видео дня

Ранее, добавил руководитель ЦПИ, подобные идеи высказывали другие представители российской власти. Между тем в соцсетях распространяются сообщения о срочных совещаниях в Москве по новому сценарию войны.

"Кремль пытается убедить россиян в неизбежности конфликта и необходимости новой волны мобилизации, подавая ее как путь к "быстрой победе", - отметил Коваленко.

Он также в очередной раз указал, что через 4-6 лет Россия планирует возможное вторжение в страны Балтии.

"Впрочем, сейчас привлечение миллионов людей будет означать затяжную и изнурительную войну, которая может длиться десятилетиями, превращая Россию в военный лагерь в стиле 1941-1945 годов. Если общество в РФ не выразит активного сопротивления, реализация этого сценария станет лишь вопросом времени. И вместо кофе в Вильнюсе Россия потеряет дополнительные территории и государственность в нынешних границах, национальные образования на пока еще территории РФ возникнут быстрее", - уверен Коваленко.

Отметим, 5 марта, Апти Алаудинов заявил, что России пора задуматься о мобилизации "пары миллионов" мужчин для войны против Европы. Алаудинов сказал, что война против Украины может перейти в новую стадию, в которой будут применяться все виды вооружений и которая, по его мнению, приведет к окончательной победе над Европой и распаду НАТО. Европа и большинство европейских стран в результате потенциального столкновения с Россией перестанут "существовать как таковые", уверен он.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Франция выразила готовность передать Киеву свои разведывательные данные после того, как США приостановили аналогичную помощь. Об этом сообщил министр обороны Себастьян Лекорню, передает France 24.

Страны ЕС готовятся к возможному значительному увеличению потока украинских беженцев из-за риска эскалации войны и прекращения военной поддержки со стороны Соединенных Штатов. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер подчеркнула необходимость справедливого механизма их распределения, сообщает Politico.

В Кривом Роге количество погибших и пострадавших в результате ракетного удара российских войск возросло. Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что по состоянию на утро 6 марта жертвами атаки стали четыре человека, еще 31 человек получил ранения.

Другие новости:

Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности, в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное коммьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПСО", – подчеркнул Андрей Коваленко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред