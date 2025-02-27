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"Это делал и Путин, и Ельцин": в СНБО сказали, для чего на самом деле РФ нужен мир

Руслана Заклинская
27 февраля 2025, 16:31
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Прекращение огня не означает завершение войны, заявил руководитель ЦПД Андрей Коваленко.
'Это делал и Путин, и Ельцин': в СНБО сказали, для чего на самом деле РФ нужен мир
Россия хочет использовать перемирие для подготовки к новому нападению / Коллаж: Главред, фото: Главред, kremlin.ru, 21 отдельная механизированная бригада

Ключевые тезисы Коваленко:

  • России нужно перемирие для перегруппировки сил и дальнейшей агрессии против Украины
  • Прекращение огня не означает завершение войны
  • Контроль над вражеским ВПК и сокращение армии РФ критически важны для ослабления военной угрозы

РФ рассматривает прекращение огня не как шаг к миру, а лишь как инструмент для временной паузы, что позволит ей восстановить силы и продолжить агрессию против Украины. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

"Россия не смотрит на мир, как на мир. Россия смотрит на все как на прекращение огня ради паузы, чтобы зализать раны, проводить информационную и политическую дестабилизацию Украины ради дальнейшей военной агрессии снова", - отметил он.

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Коваленко считает, что только гарантии безопасности, укрепление оборонного потенциала Европы за счет американского оружия и развития украинского ВПК могут сдержать Россию. В то же время критически важным является реальный контроль над российским военно-промышленным комплексом и сокращение армии РФ.

По его словам, даже если Россия согласится на прекращение огня, это не будет означать завершение противостояния. Кремль продолжит когнитивную войну, кибератаки, диверсии и попытки дестабилизации Украины и Европы.

"Война Украины и России длится веками - она экзистенциальная. И природа ее решения даже далеко не в ставке на фейковую "оппозицию" калибра Навальной и Яшина. Завершение этого бурления в Европе возможно исключительно целенаправленной и единой позицией Запада по поддержке национальных групп на территории России с целью образования независимых республик там в будущем, которые определят свой внешнеполитический курс", - отметил руководитель ЦПИ.

Коваленко также отметил, что Запад уже более 30 лет тщетно пытается поверить в возможность демократической России. Ведь в стране, где спецслужбы фактически управляют всеми процессами, демократизация является смертельной угрозой для власти.

"Для российских спецслужб любая демократизация - это смерть, поэтому всех демократов они делают своими. Или мимикрируют под них, как это делал и Путин в самом начале, и как делал Ельцин, который не был демократом", - добавил он.

Завершение войны в Украине - последние новости

Как сообщил Главред, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что война в Украине может закончиться в ближайшие недели, если удастся достичь договоренностей между сторонами. Он подчеркнул, что переговоры должны охватывать как позицию Москвы, так и Киева.

Несмотря на три года полномасштабной войны, Украина сохраняет возможность победить, считает начальник Генерального штаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Вахур Карус. По его словам, ключевыми факторами являются военная экономика и инновации.

Кроме этого, начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия использует тактику "кнута и пряника", предлагая финансово выгодные решения другим странам. По его словам, быстрое перемирие возможно, но не мир.

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Кто такой Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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