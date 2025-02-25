Госсекретарь США назвал ключевое условие для прекращения войны в Украине

Марко Рубио считает, что необходимо "посадить за стол переговоров обе стороны, начиная с россиян".

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Рубио сказал, что нужно для переговоров о завершении войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

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Какой главный вопрос США задавали делегатам из РФ

Что нужно для завершения войны в Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио не исключил, что война в Украине может закончиться через несколько недель. По его словам, темой будущих переговоров между Россией и Соединенными Штатами должен стать вопрос о том, на что Москва готова пойти для завершения войны в Украине. Аналогичный вопрос необходимо задать и официальному Киеву.

По мнению Рубио, "мы должны посадить за стол переговоров обе стороны, начиная с россиян", передает Breitbart News.

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Госсекретарь добавил, что делегация США встречалась с делегатами от России на прошлой неделе и главным вопросом этой встречи было: "Вы заинтересованы в прекращении этого конфликта или нет?".

"Многие люди не знают ответа на этот вопрос. Если вы поговорите с некоторыми европейцами, они скажут вам, что Путин не заинтересован в прекращении войны. Они сказали, что будут заинтересованы, но при определенных условиях. Мы не обсуждали, что это за условия. Поэтому следующий шаг - встретиться с ними снова в определенный момент, с правильной группой людей, и начать очерчивать, что нужно сделать для того, чтобы Россия прекратила войну", - сказал Рубио.

По его словам, тот же вопрос нужно задать и Украине.

"Потому что вы не можете остановить войну, если обе стороны не согласны на это", - заявил глава американской дипломатии.

Мирные переговоры по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп "очень скоро" встретится с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Встречи Трампа с Путиным и Зеленским "состоятся очень скоро, особенно с Зеленским".

"Он [Трамп] хочет поскорее заключить соглашение о редкоземельных металлах и ожидает, что Зеленский подпишет его. Это будет правильно, учитывая сделанное для Киева налогоплательщиками из США", - сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что перемирию в Украине будут способствовать отдельные переговоры между США и Россией и между Вашингтоном и Киевом. Об этом он сказал 24 февраля после пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом. Макрон добавил, что приветствует решение о встрече Зеленского с Трампом.

Отметим, Трамп уверен, что Владимир Путин и Владимир Зеленский должны работать вместе, чтобы прекратить войну в Украине. Он отметил, что страна-агрессор Россия заинтересована в подписании соглашения.

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Кто такой Марко Рубио Марко Антонио Рубио — американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года — сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития. В 2012 году вошёл в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия. Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию по отношению к Китаю, Ирану, Венесуэле и Кубе. Рубио повторил позицию Трампа в отношении войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать. "Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", – писало издание The New York Times.

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