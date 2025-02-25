Макрон озвучил рецепт перемирия между Украиной и РФ: в Le Monde объяснили суть

О перемирии в российско-украинской войне могут объявить уже в ближайшее время.

https://glavred.info/world/makron-ozvuchil-recept-peremiriya-mezhdu-ukrainoy-i-rf-v-le-monde-obyasnili-sut-10642358.html Ссылка скопирована

Макрон озвучил схему переговоров о перемирии / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, 22 отдельная механизированная бригада

Главные тезисы:

Способ закончить войну в Украине существует

США должны провести переговоры с Украиной и США

Перемирию в Украине будут способствовать отдельные переговоры между США и Россией и между Вашингтоном и Киевом. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью для Fox News после пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

видео дня

Макрон отметил, что приветствует решение о встрече президента Украины Владимира Зеленского с главой США Дональдом Трампом, пишет Le Monde.

"План должен быть следующим: переговоры между Соединенными Штатами и Россией и между Соединенными Штатами и Украиной", — сказал Макрон.

Политик считает, что, несмотря на разногласия между его настроем на обеспечение мира в Украине и мыслями Дональда Трампа по этому поводу, "есть способ" положить конец войне.

"Сначала должно быть перемирие. Я думаю, что оно может быть заключено в ближайшие недели", — сообщил он журналистам.

По словам политика, о перемирии в российско-украинской войне могут объявить уже в ближайшее время.

В случае, если Россия не будет придерживаться мирных договоренностей, это продемонстрирует "лучшее доказательство" о том, что она "несерьезна", добавил Макрон.

Президент Франции добавил, что пообщался с тридцатью европейскими лидерами и их партнерами, и заявил, что они готовы к заключению соглашения.

Переговоры с Россией - последние новости

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп объявил о втором раунде мирных переговоров между США и Россией по завершению войны в Украине. Он состоится 25 февраля в столице Саудовской Аравии - Эр-Рияде.

19 февраля российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия якобы "никогда не отказывалась" от диалога с Украиной и готова вернуться за стол переговоров. РФ хочет "выйти на приемлемые для обеих сторон решения".

Тем временем 23 февраля. президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты и Россия постоянно проводили переговоры на протяжении всей войны, и этот процесс продолжается. В то же время решение вопроса войны в Украине без ее непосредственного участия невозможно.

Другие новости:

Мирный план Трампа - что известно 6 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что у Трампа еще нет официального плана для окончания агрессивной и неспровоцированной войны России против Украины. Ранее СМИ писали, что мирный план Дональда Трампа для Украины может включать два основных пункта. Первый параметр будет касаться членства Украины в НАТО. Этот вопрос будет снят с повестки дня и "положен в ящик", но не "выброшен в мусорку". Второй параметр - это заморозка боевых действий вдоль линии, которая де-факто сложится на поле боя на тот момент. Бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что избранный президент США намерен быстро завершить войну в Украине после своего вступления в должность. В то же время условия, на которых это будет достигнуто, Трампа не слишком волнуют.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред