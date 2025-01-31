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Путин понимает жесткую риторику: финский президент назвал сроки начала перемирия

Виталий Кирсанов
31 января 2025, 00:10
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На перемирие в Украине может уйти от трех до шести месяцев, считает президент Финляндии.
Александр Стубб
Александр Стубб назвал сроки начала перемирия в Украине / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, facebook.com/alexanderstubb

Что сказал Александр Стубб:

  • В ближайшие месяцы может наступить перемирие
  • Путина нужно именно вынуждать к переговорам, а не склонять к ним

Президент Финляндии Александр Стубб с осторожным оптимизмом относится к стремлениям президента США Дональда Трампа достигнуть мира в Украине. Такое мнение он высказал сегодня на встрече с политическими журналистами, пишет Yle.

Стубб предположил, что в ближайшие месяцы может наступить перемирие.

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"Сначала будут стремиться к перемирию, на что уйдет от 3 до 6 месяцев, а затем и к мирным переговорам", - сказал Стубб.

По его словам, политика Финляндии состоит в том, чтобы придерживаться принципов независимости, суверенитета и территориальной целостности. Он считает, что в ближайшие дни, недели и месяцы Украину следует поддерживать так, чтобы у нее была сильная позиция для начала возможных переговоров о перемирии и мире.

Стубб признался, что после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе его оптимизм возрос.

Президента спросили о шансах президента США Дональда Трампа усадить президента РФ Владимира Путина за стол переговоров и в конечном итоге достигнуть мира в Украине.

Стубб отметил метод Трампа, который выдвигает ультиматум и вынуждает Путина к мирным переговорам. По его мнению, Путина нужно именно вынуждать к переговорам, а не склонять к ним.

"Лично я думаю, что Путин понимает только жесткую риторику. И именно таким языком к нему сейчас обращается Дональд Трамп", - говорит политик.

По словам Стубба, нет риска в том, что мир будет обсуждаться без участия самой Украины. Он уверен, что Европа тоже должна участвовать в переговорах в той или иной форме, поскольку на них решается будущее европейских структур безопасности.

Завершение войны в Украине - главное

Напомним, 24 января российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия "готова" к переговорам по завершению войны, но обвинил Украину в их невозможности из-за решения СНБО, которое запрещает диалог с ним. Диктатор намекнул, что Запад должен "заставить" Зеленского отменить этот запрет.

Глава ОП Андрей Ермак ответил, что Кремль предлагает нереальные условия, ведь Путин хочет решать судьбу Европы без Европы и говорить об Украине без Украины.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завершение войны возможно только, если РФ понесет справедливую ответственность. Он подчеркнул, что главное для Украины - выстоять и завершить войну в рамках правильных принципов.

Как сообщал Главред, аналитики The Times выделили четыре вероятных варианта завершения войны между Россией и Украиной. Ключевую роль в развитии событий может сыграть новый президент США Дональд Трамп.

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Кто такой Александр Стубб?

Кай-Еран Александр Стубб - финский и европейский государственный деятель, дипломат. Президент Финляндии с 1 марта 2024 года, бывший Премьер-министр Финляндии. В 2008 - 2011 годах был министром иностранных дел Финляндии, пишет Википедия.

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