Путин понимает жесткую риторику: финский президент назвал сроки начала перемирия

На перемирие в Украине может уйти от трех до шести месяцев, считает президент Финляндии.

https://glavred.info/ukraine/putin-ponimaet-zhestkuyu-ritoriku-finskiy-prezident-nazval-sroki-nachala-peremiriya-10635410.html Ссылка скопирована

Александр Стубб назвал сроки начала перемирия в Украине / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, facebook.com/alexanderstubb

Что сказал Александр Стубб:

В ближайшие месяцы может наступить перемирие

Путина нужно именно вынуждать к переговорам, а не склонять к ним

Президент Финляндии Александр Стубб с осторожным оптимизмом относится к стремлениям президента США Дональда Трампа достигнуть мира в Украине. Такое мнение он высказал сегодня на встрече с политическими журналистами, пишет Yle.

Стубб предположил, что в ближайшие месяцы может наступить перемирие.

видео дня

"Сначала будут стремиться к перемирию, на что уйдет от 3 до 6 месяцев, а затем и к мирным переговорам", - сказал Стубб.

По его словам, политика Финляндии состоит в том, чтобы придерживаться принципов независимости, суверенитета и территориальной целостности. Он считает, что в ближайшие дни, недели и месяцы Украину следует поддерживать так, чтобы у нее была сильная позиция для начала возможных переговоров о перемирии и мире.

Стубб признался, что после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе его оптимизм возрос.

Президента спросили о шансах президента США Дональда Трампа усадить президента РФ Владимира Путина за стол переговоров и в конечном итоге достигнуть мира в Украине.

Стубб отметил метод Трампа, который выдвигает ультиматум и вынуждает Путина к мирным переговорам. По его мнению, Путина нужно именно вынуждать к переговорам, а не склонять к ним.

"Лично я думаю, что Путин понимает только жесткую риторику. И именно таким языком к нему сейчас обращается Дональд Трамп", - говорит политик.

По словам Стубба, нет риска в том, что мир будет обсуждаться без участия самой Украины. Он уверен, что Европа тоже должна участвовать в переговорах в той или иной форме, поскольку на них решается будущее европейских структур безопасности.

Завершение войны в Украине - главное

Напомним, 24 января российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия "готова" к переговорам по завершению войны, но обвинил Украину в их невозможности из-за решения СНБО, которое запрещает диалог с ним. Диктатор намекнул, что Запад должен "заставить" Зеленского отменить этот запрет.

Глава ОП Андрей Ермак ответил, что Кремль предлагает нереальные условия, ведь Путин хочет решать судьбу Европы без Европы и говорить об Украине без Украины.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завершение войны возможно только, если РФ понесет справедливую ответственность. Он подчеркнул, что главное для Украины - выстоять и завершить войну в рамках правильных принципов.

Как сообщал Главред, аналитики The Times выделили четыре вероятных варианта завершения войны между Россией и Украиной. Ключевую роль в развитии событий может сыграть новый президент США Дональд Трамп.

Читайте также:

Кто такой Александр Стубб? Кай-Еран Александр Стубб - финский и европейский государственный деятель, дипломат. Президент Финляндии с 1 марта 2024 года, бывший Премьер-министр Финляндии. В 2008 - 2011 годах был министром иностранных дел Финляндии, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред