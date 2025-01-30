Если США остановят помощь Украине: The Hill назвал год захвата Киева Россией

О чем написано в статье The Hill:
- К 2030 году Россия будет готова атаковать уже другие страны
- Победа Украины будет означать отступление РФ к собственным границам
Если США решат прекратить военную помощь Украине, последствия будут катастрофическими как для Киева, так и для самого Вашингтона. Об этом в авторской статье для The Hill пишет старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Элейн МакКаскер.
Без поддержки США Украина начала бы быстрее терять территории, и из-за нехватки оружия у ВСУ Россия значительно продвинулась бы в течение 2025 года. К 2026 году Украина осталась бы без эффективной ПВО, что позволит России проводить непрерывные масштабные бомбардировки, считает аналитик.
"Обычные силы Украины будут продолжать отважно бороться, но, скорее всего, развалятся к концу того же года, что позволит России захватить Киев, а затем подойти к границе НАТО", - пишет МакКаскер.
По словам аналитика, после этого Россия использует захваченные украинские ресурсы, чтобы восстановить свою армию, которая разместится вдоль границы со странами НАТО. МакКаскер предполагает, что к 2030 году Россия будет готова атаковать уже другие страны.
При этом эксперт снова подчеркнула, что последствия этого вроде бы далекого европейского конфликта почувствуют и сами американцы, если Украина падет.
Она напомнила, что ранее эксперты подсчитали дополнительные расходы, которые придется сделать США в случае поражения Украины в войне. В целом Америка будет вынуждена дополнительно потратить более 800 миллиардов долларов, что в семь раз больше, чем вся помощь, выделенная Пентагоном Украине с 2022 года.
"Вашингтону понадобится большая, боеспособная, оперативная армия, расположенная в большем количестве мест. Для сдерживания или, в случае необходимости, победы над Россией вооруженным силам США понадобится 14 новых бригадных боевых групп, 18 дополнительных кораблей боевых сил, восемь дополнительных пехотных батальонов Корпуса морской пехоты, 555 дополнительных самолетов ВВС и 266 000 личного состава", - предупреждает она.
Вместе с тем МакКаскер подчеркивает, что победа Украины будет означать отступление России назад к собственным границам с ослабленной армией и экономикой, а также с кучей внутренних проблем. И именно при таком сценарии, США смогут сократить свои расходы на содержание войск в Европе и сосредоточиться на Тихом океане.
Военная помощь Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в конце декабря стало известно, что США выделяют Украине 15 млрд долл из замороженных российских активов. Денис Шмыгаль отметил, что средства будут направлены на социальные и гуманитарные расходы.
Также ранее ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман отмечал, что США дадут Украине много оружия при одном условии. Если нам передадут контейнеры с оружием на сумму 500 млрд долл, у россиян шансов в этой войне не будет, подчеркнул майор запаса ВСУ.
9 января США объявили о предоставлении Украине последнего пакета военной помощи на сумму 500 миллионов долларов. Пакет включает дополнительные ракеты для противовоздушной обороны, много снарядов и ракет класса "воздух-земля", а также оборудование для поддержки украинских F-16.
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