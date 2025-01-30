Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Швеция передаст Украине рекордный пакет помощи: на что пойдет $1,25 млрд

Руслана Заклинская
30 января 2025, 18:32
158
Украина получит помощь на 1,25 миллиарда долларов.
Швеция передаст Украине рекордный пакет помощи: на что пойдет $1,25 млрд
Швеция объявила о крупнейшем пакете военной помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, Пентагон

Коротко:

  • Швеция передаст Украине крупнейший пакет военной помощи на сумму 13,5 млрд шведских крон
  • Пакет помощи состоит из восьми компонентов
  • Часть помощи включает финансирование производства ракет и беспилотников в Украине

Швеция объявила о предоставлении Украине рекордного пакета военной помощи на сумму 13,5 миллиарда шведских крон (1,25 миллиарда долларов). Новая помощь должна существенно усилить оборонный потенциал Украины, в частности в сфере дальнобойности. Об этом сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

По данным Министерства обороны Швеции, часть пакета предусматривает финансирование производства ракет и беспилотников большой дальности в Украине. Для этого страна выделит около 1 млрд шведских крон.

видео дня

Новая помощь предусматривает удвоение количества ранее предоставленных боевых катеров CB 90 и противотанкового вооружения. Также Швеция сделает инвестиции в поддержку украинской оборонной промышленности, что позволит укрепить военные мощности страны.

В Минобороны Швеции отметили, что это уже 18-й пакет военной помощи Украине. Общая сумма помощи от Швеции с начала полномасштабной агрессии России составила 61,9 млрд шведских крон (более 5,6 млрд долларов).

Пакет включает следующие основные компоненты:

  • Закупки оборудования от шведской и иностранной оборонной промышленности для Украины на сумму около 5,9 млрд шведских крон.
  • Финансовые пожертвования на сумму 2,8 млрд шведских крон.
  • Пожертвования оборудования от Вооруженных сил Швеции на сумму 3,3 млрд шведских крон: 146 грузовиков, 16 катеров CB 90, 1500 противотанковых ракет TOW, 1 млн боеприпасов калибра 12,7 мм, а также пехотное снаряжение и средства защиты от РХБЗ-угроз.
  • Услуги через Шведское агентство оборонных исследований и университет обороны на сумму 180 млн шведских крон.
  • Обучение украинских военных на сумму 650 млн шведских крон, включая подготовку в рамках программы Interflex.
  • Поставка технического обслуживания для уже предоставленного оборудования на сумму 400 млн шведских крон.

Ведомство подчеркнуло, что военная поддержка со стороны Швеции всегда базируется на потребностях и приоритетах Украины. Для этого постоянно происходит двусторонняя коммуникация и многостороннее сотрудничество.

"Способность поддержать Украину новоизобретенным оборудованием, которое можно быстро доставить, является важным инструментом для дополнения материальных пожертвований от военной организации Вооруженных сил Швеции. В то же время, когда украинские подразделения получают необходимую технику, украинские, шведские и европейские поставки также усиливаются", - добавили в Минобороны Швеции.

Военная помощь для Украины - последние новости

Напомним, 10 января Германия объявила, что предоставит Украине большой пакет военной помощи в первой половине 2025 года. В него войдут: 22 танка Leopard 1, 25 боевых машин пехоты Marder, зенитно-ракетная система Iris-T SLM/SLS, 16 гаубиц, 2 пусковые установки Patriot, 7 танков ПВО Gepard и другое вооружение.

Также Германия обновила перечень военной помощи Украине. Берлин уже передал ВСУ тысячи артиллерийских снарядов, 600 ударных дронов, 5 боевых машин пехоты Marder, 9 колесных боевых машин RCT-30 Boxer, 277 машин с защитой от мин и 18 самоходных артиллерийских установок RCH 155.

Как сообщал Главред, 9 января США объявили о предоставлении Украине последнего пакета военной помощи на сумму 500 миллионов долларов. Пакет включает дополнительные ракеты для противовоздушной обороны, много снарядов и ракет класса "воздух-земля", а также оборудование для поддержки украинских F-16.

Читайте также:

Кто такой Пол Йонсон?

Пол Хеннинг Йонсон - шведский политический и государственный деятель. Член Умеренной коалиционной партии. Министр обороны Швеции с 18 октября 2022 года, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Швеция военная помощь новости Украины новости Швеции
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Сармат" не летает: почему РФ не может запустить ядерную ракету без Украины - СМИ

"Сармат" не летает: почему РФ не может запустить ядерную ракету без Украины - СМИ

20:00Мир
Швеция передаст Украине рекордный пакет помощи: на что пойдет $1,25 млрд

Швеция передаст Украине рекордный пакет помощи: на что пойдет $1,25 млрд

18:32Украина
Штраф за отказ от ВВК: у Зеленского объяснили, что ждет ограниченно годных

Штраф за отказ от ВВК: у Зеленского объяснили, что ждет ограниченно годных

18:10Украина
Реклама

Популярное

Ещё
В семье не будет проблем: что нужно выставить за порог 30 января - приметы

В семье не будет проблем: что нужно выставить за порог 30 января - приметы

Почему плохо чистятся вареные яйца: что добавить в воду при варке

Почему плохо чистятся вареные яйца: что добавить в воду при варке

Карта Deep State онлайн за 30 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 30 января: что происходит на фронте (обновляется)

Молчун Игорь Николаев избавился от своей недвижимости и выбрал новую страну

Молчун Игорь Николаев избавился от своей недвижимости и выбрал новую страну

"Днище": у беглеца Олега Винника оскорбили украинского певца - причина

"Днище": у беглеца Олега Винника оскорбили украинского певца - причина

Последние новости

20:28

После слухов о пополнении: Надя Дорофеева сообщила новость

20:09

"Патриарх украинской хореографии": в 99 лет умер народный артист

20:00

"Сармат" не летает: почему РФ не может запустить ядерную ракету без Украины - СМИ

19:50

Леся Никитюк откровенно призналась, почему ушла из шоу "Хто зверху?"

19:10

Как Панцирь-C1 оказался провалом для РФмнение

В случае снижения цен на нефть Россия будет способна вести войну до конца года - ОмельченкоВ случае снижения цен на нефть Россия будет способна вести войну до конца года - Омельченко
19:02

Как убрать весь дом за один день: гениально простая схема

18:58

Якобы планировал госпереворот: Словакия депортирует украинца

18:46

Евровидение-2025: где и когда смотреть финал Национального отбора на Евровидение

18:32

Швеция передаст Украине рекордный пакет помощи: на что пойдет $1,25 млрд

Реклама
18:11

Найдется в холодильнике: как быстро восполнить железо в организме - диетолог

18:10

Штраф за отказ от ВВК: у Зеленского объяснили, что ждет ограниченно годных

17:43

РФ бьет по Украине "Шахедами" с новой "начинкой": Ермак предупредил об опасности

17:34

В Сумах сильно увеличилось количество погибших: как сейчас выглядит разрушенный домФото

17:04

Кто не является призраком: надо найти ответ в загадке за 5 секунд

17:03

Никакого уксуса: как пробить засор в раковине за 5 минут

16:54

Не только для защиты: зачем вешают полотенце на крест

16:51

Заглотила голову: гигантская рыба напала на россиянку в китайском аквариумеВидео

16:34

Акцент на "спецконтингент": ГУР раскрыло планы РФ по мобилизации на 2025 год

16:10

Не день и не два: сколько можно хранить майонез - большинство не догадывается

15:58

Трамп "задушит" Путина эмбарго: эксперт о сценарии принуждения РФ к миру

Реклама
15:47

Почему в самолет нельзя проносить воду: ответ удивит многих

15:25

"Мир через силу": принято важное решение по войне в Украине - ПАСЕ

15:19

США отдадут инициативу, поддержка Украины миром резко изменится - МорозовВидео

15:10

"Украина – вымышленное государство": в МИД ответили пророссийскому Джорджеску

14:51

"Злая, жесткая": Настя Приходько рассказала, какой увидела Юлию Тимошенко

14:40

Большая загадка для человечества: зачем ученые исследуют Луну

13:57

Войска стран НАТО могут ввести в Украину в ответ на обострение РФ – прогнозВидео

13:56

ВСУ пошли вперед в Курской области: ISW подтвердили продвижение украинцев

13:51

Упражнение на 5 минут: как поднять самооценку самостоятельно без психологаВидео

13:33

Потребляет больше, чем все думают: нужно ли выключать бойлер на ночь

13:31

Попыткой оправдать сына Порошенко, его адвокат лишь признал, что тот уклонист - эксперт

13:25

"Важно быть на одной волне": Анна Кошмал заговорила о своем таинственном муже

12:44

Дроны взорвали оборудование НПЗ: детали мощных прилетов под Ростовом

12:36

В Румынии звучала воздушная тревога: в воздух подняли авиацию - какая причина

12:33

У многих размещен неправильно: где должен стоять холодильник

12:30

"Какое отбитое": Потап разъярил поклонников своим поступком - что произошло

12:19

Не слипаются и не развариваются: как выбрать макароны твердых сортов

12:12

Впервые за долгое время: Светлана Лобода вернулась в Украину

12:09

Морозы ударят в Украине: синоптик назвала точную дату

12:00

Переговоры Трампа и Путина состоятся до 10 февраля: Морозов – о перспективе окончания войны

Реклама
11:48

Топ-способы без повреждения волос: как сделать кудри за ночь

11:48

"Наши позиции разрушены": в ВСУ рассказали о тяжелых боях и назвали направление

11:43

Отключение электроэнергии в Украине в феврале: Укрэнерго сделало заявление

11:39

Румынский политик хочет поделить Украину и захватить Буковину

11:21

Молчун Игорь Николаев избавился от своей недвижимости и выбрал новую страну

10:56

Может ли РФ захватить Харьков, Сумы, Запорожье, Одессу: ответ израильского эксперта

10:44

Китайский гороскоп на завтра 31 января: Быкам - успех, Козлам - власть

10:43

Десятки дронов РФ ударили по Украине: есть жертвы, прилеты и разрушения

10:30

Авиакатастрофа в США: на борту были фигуристы РФ, погибла звезда СССР - СМИ

10:25

Количество погибших возросло: Зеленский сделал заявление после удара РФ по СумахФото

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять