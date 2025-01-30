Швеция передаст Украине рекордный пакет помощи: на что пойдет $1,25 млрд

Коротко:
- Швеция передаст Украине крупнейший пакет военной помощи на сумму 13,5 млрд шведских крон
- Пакет помощи состоит из восьми компонентов
- Часть помощи включает финансирование производства ракет и беспилотников в Украине
Швеция объявила о предоставлении Украине рекордного пакета военной помощи на сумму 13,5 миллиарда шведских крон (1,25 миллиарда долларов). Новая помощь должна существенно усилить оборонный потенциал Украины, в частности в сфере дальнобойности. Об этом сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон.
По данным Министерства обороны Швеции, часть пакета предусматривает финансирование производства ракет и беспилотников большой дальности в Украине. Для этого страна выделит около 1 млрд шведских крон.
Новая помощь предусматривает удвоение количества ранее предоставленных боевых катеров CB 90 и противотанкового вооружения. Также Швеция сделает инвестиции в поддержку украинской оборонной промышленности, что позволит укрепить военные мощности страны.
В Минобороны Швеции отметили, что это уже 18-й пакет военной помощи Украине. Общая сумма помощи от Швеции с начала полномасштабной агрессии России составила 61,9 млрд шведских крон (более 5,6 млрд долларов).
Пакет включает следующие основные компоненты:
- Закупки оборудования от шведской и иностранной оборонной промышленности для Украины на сумму около 5,9 млрд шведских крон.
- Финансовые пожертвования на сумму 2,8 млрд шведских крон.
- Пожертвования оборудования от Вооруженных сил Швеции на сумму 3,3 млрд шведских крон: 146 грузовиков, 16 катеров CB 90, 1500 противотанковых ракет TOW, 1 млн боеприпасов калибра 12,7 мм, а также пехотное снаряжение и средства защиты от РХБЗ-угроз.
- Услуги через Шведское агентство оборонных исследований и университет обороны на сумму 180 млн шведских крон.
- Обучение украинских военных на сумму 650 млн шведских крон, включая подготовку в рамках программы Interflex.
- Поставка технического обслуживания для уже предоставленного оборудования на сумму 400 млн шведских крон.
Ведомство подчеркнуло, что военная поддержка со стороны Швеции всегда базируется на потребностях и приоритетах Украины. Для этого постоянно происходит двусторонняя коммуникация и многостороннее сотрудничество.
"Способность поддержать Украину новоизобретенным оборудованием, которое можно быстро доставить, является важным инструментом для дополнения материальных пожертвований от военной организации Вооруженных сил Швеции. В то же время, когда украинские подразделения получают необходимую технику, украинские, шведские и европейские поставки также усиливаются", - добавили в Минобороны Швеции.
Военная помощь для Украины - последние новости
Напомним, 10 января Германия объявила, что предоставит Украине большой пакет военной помощи в первой половине 2025 года. В него войдут: 22 танка Leopard 1, 25 боевых машин пехоты Marder, зенитно-ракетная система Iris-T SLM/SLS, 16 гаубиц, 2 пусковые установки Patriot, 7 танков ПВО Gepard и другое вооружение.
Также Германия обновила перечень военной помощи Украине. Берлин уже передал ВСУ тысячи артиллерийских снарядов, 600 ударных дронов, 5 боевых машин пехоты Marder, 9 колесных боевых машин RCT-30 Boxer, 277 машин с защитой от мин и 18 самоходных артиллерийских установок RCH 155.
Как сообщал Главред, 9 января США объявили о предоставлении Украине последнего пакета военной помощи на сумму 500 миллионов долларов. Пакет включает дополнительные ракеты для противовоздушной обороны, много снарядов и ракет класса "воздух-земля", а также оборудование для поддержки украинских F-16.
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Кто такой Пол Йонсон?
Пол Хеннинг Йонсон - шведский политический и государственный деятель. Член Умеренной коалиционной партии. Министр обороны Швеции с 18 октября 2022 года, пишет Википедия.
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