Швеция передаст Украине рекордный пакет помощи: на что пойдет $1,25 млрд

Украина получит помощь на 1,25 миллиарда долларов.

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Швеция объявила о крупнейшем пакете военной помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, Пентагон

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Швеция передаст Украине крупнейший пакет военной помощи на сумму 13,5 млрд шведских крон

Пакет помощи состоит из восьми компонентов

Часть помощи включает финансирование производства ракет и беспилотников в Украине

Швеция объявила о предоставлении Украине рекордного пакета военной помощи на сумму 13,5 миллиарда шведских крон (1,25 миллиарда долларов). Новая помощь должна существенно усилить оборонный потенциал Украины, в частности в сфере дальнобойности. Об этом сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

По данным Министерства обороны Швеции, часть пакета предусматривает финансирование производства ракет и беспилотников большой дальности в Украине. Для этого страна выделит около 1 млрд шведских крон.

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Новая помощь предусматривает удвоение количества ранее предоставленных боевых катеров CB 90 и противотанкового вооружения. Также Швеция сделает инвестиции в поддержку украинской оборонной промышленности, что позволит укрепить военные мощности страны.

В Минобороны Швеции отметили, что это уже 18-й пакет военной помощи Украине. Общая сумма помощи от Швеции с начала полномасштабной агрессии России составила 61,9 млрд шведских крон (более 5,6 млрд долларов).

Пакет включает следующие основные компоненты:

Закупки оборудования от шведской и иностранной оборонной промышленности для Украины на сумму около 5,9 млрд шведских крон.

Финансовые пожертвования на сумму 2,8 млрд шведских крон.

Пожертвования оборудования от Вооруженных сил Швеции на сумму 3,3 млрд шведских крон: 146 грузовиков, 16 катеров CB 90, 1500 противотанковых ракет TOW, 1 млн боеприпасов калибра 12,7 мм, а также пехотное снаряжение и средства защиты от РХБЗ-угроз.

Услуги через Шведское агентство оборонных исследований и университет обороны на сумму 180 млн шведских крон.

Обучение украинских военных на сумму 650 млн шведских крон, включая подготовку в рамках программы Interflex.

Поставка технического обслуживания для уже предоставленного оборудования на сумму 400 млн шведских крон.

Ведомство подчеркнуло, что военная поддержка со стороны Швеции всегда базируется на потребностях и приоритетах Украины. Для этого постоянно происходит двусторонняя коммуникация и многостороннее сотрудничество.

"Способность поддержать Украину новоизобретенным оборудованием, которое можно быстро доставить, является важным инструментом для дополнения материальных пожертвований от военной организации Вооруженных сил Швеции. В то же время, когда украинские подразделения получают необходимую технику, украинские, шведские и европейские поставки также усиливаются", - добавили в Минобороны Швеции.

Военная помощь для Украины - последние новости

Напомним, 10 января Германия объявила, что предоставит Украине большой пакет военной помощи в первой половине 2025 года. В него войдут: 22 танка Leopard 1, 25 боевых машин пехоты Marder, зенитно-ракетная система Iris-T SLM/SLS, 16 гаубиц, 2 пусковые установки Patriot, 7 танков ПВО Gepard и другое вооружение.

Также Германия обновила перечень военной помощи Украине. Берлин уже передал ВСУ тысячи артиллерийских снарядов, 600 ударных дронов, 5 боевых машин пехоты Marder, 9 колесных боевых машин RCT-30 Boxer, 277 машин с защитой от мин и 18 самоходных артиллерийских установок RCH 155.

Как сообщал Главред, 9 января США объявили о предоставлении Украине последнего пакета военной помощи на сумму 500 миллионов долларов. Пакет включает дополнительные ракеты для противовоздушной обороны, много снарядов и ракет класса "воздух-земля", а также оборудование для поддержки украинских F-16.

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Кто такой Пол Йонсон? Пол Хеннинг Йонсон - шведский политический и государственный деятель. Член Умеренной коалиционной партии. Министр обороны Швеции с 18 октября 2022 года, пишет Википедия.

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