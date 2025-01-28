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"Наш враг - Зеленский": Фицо пригрозил заблокировать помощь Украине от ЕС

Юрий Берендий
28 января 2025, 22:27
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Премьер Словакии выдал новую серию угроз Украине из-за отмены транзита российского газа и пригрозил блокированием помощи от ЕС.
'Наш враг - Зеленский': Фицо пригрозил заблокировать помощь Украине от ЕС
Фицо пожаловался на нежелание Украины возобновить транзит газа из РФ / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

О чем сказал Фицо:

  • Словакия может заблокировать всю помощь Украине от ЕС
  • Отказ Украины от переговоров свидетельствует о нежелании продолжения транзита газа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о возможности блокирования всей помощи Украине от Европейского Союза, если президент Владимир Зеленский не возобновит транзит российского газа через украинскую территорию. Об этом сообщает издание Dennik N.

Фицо отметил, что "угроза ответных мер - это единственный язык, который понимает Зеленский". Премьер также рассказал, что планировал встретиться с украинским президентом 21 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе, чтобы обсудить вопрос газового транзита. Однако встреча не состоялась.

видео дня

Вместо этого Зеленский прислал протокол совместной встречи, в котором выразил желание получить гарантию поддержки вступления Украины в НАТО. Фицо заявил, что отказ от встречи в Давосе свидетельствует о нежелании Зеленского менять позицию по транзиту российского газа.

Премьер Словакии также назвал заявление Зеленского о возможности транзита газа из Азербайджана "маневром прикрытия" и охарактеризовал украинского президента как "врага". По его словам, Словакия настаивает на продолжении закупки российского газа и требует обеспечения его транспортировки через Украину.

"Наш враг - Зеленский. Зеленский вызвал проблемы, которые мы имеем. Я не люблю его, потому что он наносит вред Словакии", - сказал словацкий премьер.

'Наш враг - Зеленский': Фицо пригрозил заблокировать помощь Украине от ЕС
Газопроводы из России в Европу / Инфографика: Главред

Угрозы Фицо из-за остановки транзита газа через Украину - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина якобы потеряет треть своей территории в пользу России и будет оккупирована иностранными войсками, а также никогда не станет членом НАТО. Об этом сообщает издание Dennikn, отмечая, что против Фицо в стране продолжаются массовые протесты.

Фицо также раскритиковал поддержку протестов в Словакии президентом Украины Владимиром Зеленским, назвав это "вмешательством во внутренние дела". По его словам, треть участников акций протеста против пророссийской политики правительства якобы составляют украинцы.

В Министерстве иностранных дел Украины категорически отрицают какую-либо причастность к кибератаке на словацкую медицинскую страховую компанию, о которой ранее заявил скандальный премьер Роберт Фицо.

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