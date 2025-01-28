Военный учет по-новому и дерзкие заявления Путина: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 28 января по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

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Главные новости Украины по состоянию на 22:00 28 января / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

В Харькове - масштабный пожар после "прилета", среди пострадавших - ребенок

В ночь на 28 января Харьков атаковали вражеские дроны. Вспыхнул масштабный пожар в производственных помещениях предприятия. Пострадали два человека, в том числе и ребенок.

О "прилете" в городе сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в 00:37.

видео дня

"Есть прилет в городе. Предварительно - Холодногорский район (...) По уточненной информации - удар пришелся на территорию гражданского предприятия в Новобаварском районе. На месте попадания масштабный пожар. Работают все соответствующие службы", - написал он в Telegram.

В Умани под удар дронов РФ попал инфраструктурный объект: что известно

В ночь на 28 января 2025 года российская оккупационная армия атаковала Украину дронами. Под удар попал, в частности, и город Умань в Черкасской области.

В результате ночной атаки поврежден инфраструктурный объект в Умани, энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

ВСУ на подступах к городу: враг потерял позиции под Торецком - ISW

Оккупационная армия страны-агрессора России продолжала атаки под городом Торецк и возле населенных пунктов Диловка, Крымское и Щербиновка. Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны(ISW).

Несмотря на это украинским военным недавно удалось продвинуться на Торецком направлении, а именно на северо-запад города. Об этом свидетельствуют геолокационные кадры от 26 января.

Армия РФ прибегла к новой неожиданной тактике на фронте: в Forbes раскрыли угрозы

Аналитик издания Forbes Дэвид Акс сообщил, что из-за уничтожения бронетехники страна-агрессор Россия все чаще использует "Лады Жигули" для штурмов на фронте.

С сокращением запасов бронетехники, Россия вынуждена использовать гражданские автомобили для штурмов на фронте. Как объясняет аналитик Forbes Дэвид Акс, на передовую чаще всего отправляются "Лады Жигули" - компактные автомобили, длина которых составляет менее 5 метров, а вес - около одной тонны. Это стало нормальной практикой для россиян, особенно после того, как потери бронетехники превысили 15 000 единиц.

Россияне готовят "котел" для ВСУ в Донецкой области: Ступак раскрыл опасное направление

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак рассказал о том, что в Донецкой области российские войска могут попытаться устроить "котел", учитывая ситуацию в районе Часового Яра, Торецка и Покровского выступления.

Ступак в интервью для OBOZ.UA рассказал, не планирует ли враг выровнять полукруг, который вырисовывается на карте боевых действий в районе Часового Яра, Торецка и Покровского выступа.

РФ атаковала Украину сотней дронов: Умань - без света, в Харькове - пожар

В ночь на 28 января 2025 года российская оккупационная армия атаковала Украину с помощью 100 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов. Силы ПВО Украины сбили 65 вражеских дронов, 28 беспилотников не достигли цели и были локально потеряны.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, по состоянию на 09:30 было сбито 65 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в 13 областях: Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской.

В городской застройке Часового Яра и Торецка Донецкой области продолжаются бои с российскими оккупантами. Об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".

Отмечается, что враг при поддержке артиллерии продолжает штурмовать позиции на Краматорском и Торецком направлениях. Продолжаются тяжелые бои в городской застройке Часового Яра и Торецка. По укреплениям Сил обороны в Часовом Яру было осуществлено почти 140 артобстрелов, в Торецке - более 80.

Россия хочет вернуть часть Харьковщины, которую уже освободили ВСУ: накапливают войска

Военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов отметил, что захватчики пытаются создать плацдарм на Купянском направлении.

"На Купянском направлении ситуация довольно сложная. Враг пытается создать плацдарм. И вообще они мечтают вернуть хотя бы часть Харьковщины, которая была освобождена украинскими войсками. Сейчас погода сложная как на Купянском направлении, так и в Донецкой области. Техника работает тяжело, потому что везде грязь", - отметил Сазонов в эфире телеканала Эспрессо.

Украина не верит, что Трамп заключит выгодное соглашение об окончании войны - СМИ

У президента США Дональда Трампа и официальных представителей Киева есть твердо разные предположения относительно мирного соглашения об окончании войны в Украине. Об этом пишет Politico.

По состоянию на сейчас представители Украины не верят в способность нового президента США заключить выгодное соглашение. Несмотря на это, они надеются, что кремлевский диктатор Владимир Путин разозлит Дональда Трампа и тот более прямо будет оказывать помощь и поддержку Украине.

Трамп намекнул, что может отказаться от сделки с Путиным: какие угрозы для Украины

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности введения новых тарифов и санкций против Москвы, если страна-агрессор Россия не согласится на прекращение войны в Украине.

Журналисты Politico сообщили, что эти слова были восприняты как позитивный сигнал европейскими союзниками и сторонниками Украины. Они увидели в этом признак, что Трамп осознает масштаб конфликта и не оставит Украину или НАТО в своих будущих переговорах с Владимиром Путиным.

Консоли для игр и химикаты: что может войти в 16-й пакет санкций ЕС против РФ

В Европейском Союзе готовят 16-й пакет санкций против России из-за ее агрессивной войны против Украины. Об этом сказала главный дипломат ЕС Кая Каллас в общении со СМИ после неформального завтрака, организованного перед заседанием Совета ЕС по общим вопросам, цитирует Европейская правда.

Представители надеются, что очередной пакет ограничений будет готов уже в феврале.

Когда в Украине ударит сильное похолодание: стала известна дата

Погода в Украине в ближайшие дни будет теплой, однако похолодание уже "не за горами". Температура воздуха будет снижаться с субботы, 1 февраля. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

"Приятный теплый сюрприз от зимы еще побудет, а уже с 1-го февраля в Украине начнется похолодание", - отметила она.

Минус колонна вражеских бронемашин: ВСУ устроили разгром на одном из направлений

Украинский экипаж, управляя танком Leopard, на Покровском направлении уничтожил вражескую колонну из пяти бронемашин. Об этом сообщила пресс-служба оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" в Telegram.

В сообщении говорится, что танкисты 33-й отдельной механизированной бригады открыли огонь по противнику, когда оккупанты ехали по полевой дороге возле лесополосы.

РФ планировала удары по аэродромам базирования F-16: СБУ разоблачила коварный план ФСБ

Служба безопасности Украины задержала агентурную группу российской ФСБ, которая готовила ракетный удар оккупантов по аэродромам базирования истребителей F-16.

Сотрудники Федеральной службы безопасности страны-агрессора России завербовали двух жителей Кременчуга, которые, по указанию оккупантов, в дальнейшем собирали информацию о местах расположения самолетов-истребителей и боевых вертолетов ВСУ. Украинские правоохранители поймали агентов России "на горячем", когда те фотографировали взлет F-16. Об этом рассказали в пресс-службе СБУ.

Укрзализныця повышает цены на билеты: какие популярные рейсы подорожают

С 1 февраля Укрзализныця меняет стоимость билетов на некоторые поезда международного сообщения из-за уменьшения специальных скидок. Об этом сообщили на сайте компании.

Ранее для популяризации международных сообщений Укрзализныця согласовала скидки с железными дорогами других стран. Однако сейчас компания вынуждена постепенно пересмотреть их и с нового месяца стоимость билетов.

"Идут активные бои": Синегубов опроверг захват армией РФ Двуречной на Харьковщине

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов опроверг захват российскими оккупантами населенного пункта Двуречная на Харьковщине. О якобы захвате поселка сообщали российские захватчики утром во вторник, 28 января.

Синегубов отметил, что в поселке на самом деле сейчас идут активные боевые действия, поэтому говорить о его захвате "нет оснований". Об этом чиновник сказал во время общения со СМИ, сообщает Укринформ.

В Украине вводят новые правила мобилизации и учета: что изменится с 28 января

В Украине готовятся к внедрению новых правил прохождения военно-врачебных комиссий (ВВК) и изменения в процедурах мобилизации. Инициативы направлены на совершенствование и повышение эффективности общей мобилизационной кампании. Запланированные реформы должны учесть вызовы, которые возникают в связи с длительной войной, а также обеспечить лучшую подготовку мобилизованных.

В частности, изменения предусматривают оптимизацию работы ВВК, что должно помочь украинцам быстрее проходить данную процедуру, а также уменьшить нагрузку на комиссии.

Главред собрал главное, что стоит знать о новых правилах прохождения ВВК и изменениях к мобилизации в Украине.

Украину накроет новое похолодание: синоптик предупреждает об опасности

Погода в Украине в конце января неожиданно принесла потепление. Весенний воздух и нетипичная для нашей страны зима бьет все рекорды. Синоптики и метеорологи фиксируют температурные рекорды почти по всей стране.

Какой будет погода до конца января в Украине, когда ждать морозов и какой погодный сюрприз принесет нам февраль в интервью для Главреда рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

"Будут серьезные переговоры": как снижение цен на нефть повлияет на войну в Украине

Новый президент США Дональд Трамп призвал страны ОПЕК и в частности Саудовскую Аравию, как одного из крупнейших мировых экспортеров нефти, снизить мировые цены, чтобы способствовать окончанию войны в Украине. Призывы Трампа оценил исполнительный директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос в эксклюзивном комментарии Главреду.

"Информация из закрытых источников": в Раде заявили о сроках окончания войны

По состоянию на сегодня говорить о завершении боевых действий нецелесообразно, поскольку такие заявления и публичные размышления наносят ущерб национальной безопасности и обороноспособности Украины. Такую позицию высказал член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью УНИАН, отвечая на вопрос относительно заявлений Трампа о возможности завершения войны "взмахом руки".

"Давление должно быть на Путина": глава дипломатии ЕС сказала, как быстро завершить войну

Для завершения войны в Украине необходимо давить на лидера РФ Владимира Путина. Кремлевский диктатор может быстро прекратить агрессию, если осознает, что не способен победить в Украине. Об этом заявила высокая представительница ЕС Кая Каллас во время пресс-конференции перед заседанием Совета министров ЕС по общим делам, пишет Укринформ.

На Херсонщине армия РФ продолжает форсировать Днепр: ВСУ применяют новую тактику

Главный редактор херсонского издания Кавун.City Евгения Вирлич рассказала, что на Херсонщине россияне пытаются двигаться вперед под завесой собственных обстрелов.

"Из того, что мы знаем, что можно говорить, это то, что бои ведутся постоянно. Это слышат жители города. Это постоянно слышно, особенно, если учесть, что очень большая часть города расположена вдоль Днепра. То это очень хорошо слышно и можно различить даже где именно это происходит. Они не прекращают попыток форсировать Днепр тем или иным способом. Способов у них тоже несколько. Они пытаются форсировать его в нескольких местах. И наши Силы обороны это также фиксируют, активно противодействуют. Это на самом деле очень страшно, и в этих местностях, где они простреливают, очень часто пытаются именно там под завесой собственных обстрелов двигаться вперед", - отметила она в эфире телеканала Эспрессо.

В Украину возвращаются дожди и снег: в двух областях объявили 3 уровень опасности

Погода в Украине 28 января будет достаточно теплой, но в некоторых регионах будет дождь и снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях объявили 3 уровень опасности. Там из-за оттепели может сойти снежная лавина.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 29 ноября в Украине будет тепло. Температура воздуха повысится до +16 градусов. В Карпатах и на Закарпатье может быть мокрый снег, а на территории Волынской и Ровенской областей - дождь.

Кто не сможет после СЗВ "упрощенно" вернуться в часть: в Минобороны объяснили

Военнослужащие, которые совершили самовольное оставление части (СВЧ) после 29 ноября 2024 года, должны пройти полную процедуру восстановления на службе. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

В ведомстве подчеркнули, что военнослужащие, которые впервые самовольно оставили воинскую часть, должны вернуться в части до 1 марта 2025 года, чтобы избежать уголовной ответственности. Однако это не касается военных, которые совершили СВЧ после 29 ноября 2024 года.

"Переговоры начались сразу": Путин озвучил циничные сроки окончания войны

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин сделал свой циничный прогноз относительно окончания войны в Украине и мирных переговоров с украинскими властями. Соответствующее заявление глава Кремля сделал в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину.

Китай и Индия отказываются от российской нефти - причину озвучил Reuters

Китай и Индия вынуждены приостановить закупку российской нефти из-за американских санкций. Начиная с марта, обе страны будут активно искать новых поставщиков, сообщает Reuters.

Трейдеры отмечают, что цена российской нефти марки ESPO выросла на 3-5 долларов за баррель по сравнению с Brent. Основная причина - значительное увеличение транспортных расходов. По данным аналитиков, ранее почти 20% импорта нефти Китая и более 30% индийского приходилось именно на российскую нефть.

Был "прилет" по предприятию: первые детали о взрыве в Николаеве

В Николаеве вечером 28 августа во время воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом сообщил мэр городе Александр Сенкевич.

"В Николаеве был слышен взрыв! Выясняем", - написал мэр.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким в 20:17 сообщил, что по состоянию на указанное время не было вызовов экстренных служб, и добавил, что информация уточняется.

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