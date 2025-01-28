Китай и Индия отказываются от российской нефти - причину озвучил Reuters

Страны ожидают сокращения поставок из России.

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Пекин и Нью-Дели разрывают связи с Россией / Коллаж: Главред, фото: скрин Ютуб, kremlin.ru

О чем речь:

Американские санкции заставляют Азию искать новых поставщиков энергии

Цена нефти РФ марки ESPO выросла на 3-5 долларов за баррель по сравнению с Brent

Китай и Индия вынуждены приостановить закупку российской нефти из-за американских санкций. Начиная с марта, обе страны будут активно искать новых поставщиков, сообщает Reuters.

Трейдеры отмечают, что цена российской нефти марки ESPO выросла на 3-5 долларов за баррель по сравнению с Brent. Основная причина - значительное увеличение транспортных расходов. По данным аналитиков, ранее почти 20% импорта нефти Китая и более 30% индийского приходилось именно на российскую нефть.

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Вашингтон требует от Индии разгрузить все танкеры с российской нефтью до 27 февраля, усиливая давление на страну из-за санкций.

"Импорт сырой нефти из России в Китай упал до шестимесячного минимума на прошлой неделе и находится на уровне 717 тыс. баррелей в день. Что касается Индии, то перебои в поставках российской сырой нефти составляют до 450 тыс. баррелей в сутки. Индийские нефтеперерабатывающие заводы искали альтернативные поставки из стран Ближнего Востока, Африки и США на март и апрель, поскольку ожидают сокращения поставок из России", - сообщили в Reuters.

Сотрудничество России с Китаем и Индией

Reuters писал, что Китай резко обрывает сотрудничество с РФ. Двусторонний товарооборот между Москвой и Пекином в ноябре сократился на 5%.

Как ранее сообщал Главред, не так давно Индия вслед за Китаем отвернулась от России. Страна отказалась принимать нефтяные танкеры, против которых США ввели санкции.

Кроме этого, эксперт Дмитрий Ефремов также подтверждал, что между Китаем и Россией пробежала черная кошка. А особенно, если общий интерес исчезнет, это может привести к охлаждению отношений.

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