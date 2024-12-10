Китай резко обрывает сотрудничество с РФ: экспорт снижается, торговля сжимается

Ввиду осторожности Пекина, который опасается вторичных санкций, финансовое сотрудничество с РФ сужается.

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Китай сократил торговлю с Россией впервые за месяцы / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот с YouTube

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Китай сокращает поставки товаров в Россию

Двусторонний товарооборот между Россией и Китаем в ноябре сократился на 5%

В ноябре экспорт товаров из Китая в Россию в юанях сократился на двузначный показатель, впервые за последние четыре месяца, после октябрьского роста на 24%.

Как сообщает Reuters со ссылкой на китайскую таможню 10 декабря, объем поставок в Россию снизился на 10,5% в годовом выражении, что стало первым спадом с июля.

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Импорт из России также уменьшился: в ноябре показатель упал на 7,4% по сравнению со снижением на 4,3% в октябре. При этом таможня Китая не предоставила деталей относительно товаров, которые экспортировались или импортировались.

Позиция Китая по войне в Украине / Инфографика: Главред

Российский президент Владимир Путин 4 декабря заявил, что основной проблемой в торговле между странами остаются расчеты в национальных валютах, и заверил, что центральные банки работают над решением этого вопроса.

Однако, учитывая осторожность Пекина, который опасается вторичных санкций, финансовое сотрудничество с РФ сужается.

На фоне этих событий китайский производитель телевизоров, который работает под брендами Philips, Sharp и Sony, остановил завод в Ленинградской области из-за трудностей с оплатой запчастей.

В ноябре двусторонний товарооборот между Россией и Китаем составил 145,9 млрд юаней ($20,14 млрд), что на 5% меньше, чем в октябре.

Последние новости о Китае

Напомним, как ранее сообщал Главред, недавно Китай сделал заявление о переговорах Украины и РФ. Международное сообщество должно помочь возобновить прямые переговоры между Киевом и Москвой, считает Пекин.

Эксперты ISW отмечают, что Путин не получил нужной ему поддержки на саммите БРИКС, ведь Китай послал особый сигнал. Как обратили внимание аналитики, Си Цзиньпин призвал к деэскалации "украинского кризиса".

В то же время глава Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок выдвинул мнение, что Трамп хочет разорвать связь России и Китая. В США, по его мнению, вероятно, запустят новую экономическую модель.

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