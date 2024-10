Китай послал особый сигнал: Путин не получил нужную ему поддержку на саммите БРИКС - ISW

Кратко:

Страна-агрессор Россия не заручилась международной поддержкой и не создала альтернативной структуры безопасности, к которой стремится Кремль. Так аналитики Института изучения войны прокомментировали принятие Казанской декларации на саммите БРИКС.

Эксперты ISW отмечают, что в Казанской декларации только один раз упоминается война России в Украине.

В декларации отмечается, что все подписанты должны действовать в соответствии с принципами Устава ООН - включая положение об уважении территориальной целостности - и что государства БРИКС приветствуют "соответствующие" предложения посредничества, направленные на обеспечение мирного урегулирования войны путем диалога и дипломатии.

При этом лидер КНР Си Цзиньпин в выступлении на открытии саммита БРИКС в очередной раз выступил за мирное урегулирование полномасштабной войны России против Украины и отметил важность недопущения расширения боевых действий и эскалации.

"Мы должны построить сообщество БРИКС преданным миру, и все мы должны действовать как защитники общей безопасности. Только так [...] мы можем проложить путь к всеобщему глобальному миру и стабильности", – процитировала главу Китая пресс-служба МИД КНР.

Си Цзиньпин напомнил, что его страна вместе с Бразилией и другими представителями Глобального Юга предлагают создать так называемую Группу друзей мира – объединения государств, приверженных "мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной".

Министерство иностранных дел Украины заявило, что декларация БРИКС свидетельствует о том, что Россия не смогла "экспортировать" свои взгляды на изменение мирового порядка и архитектуры глобальной безопасности странам-участницам саммита.

В МИД Украины также заявили, что декларация также демонстрирует, что страны БРИКС не объединены вокруг войны России против Украины, вероятно, из-за того, что многие из этих стран поддерживают принципы Устава ООН.

Служба внешней разведки Украины аналогично оценила, что саммит БРИКС не приведет к одобрению международным сообществом альтернативной системы международного урегулирования, к которой стремится Россия, и заявила, что Индия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бразилия и Южная Африка выступили против превращения БРИКС в антиамериканскую коалицию.

Напомним, ранее в Институте изучения войны сообщали, что во время саммита БРИКС страна-агрессор Россия, вероятно, будет пытаться создать механизмы для усиления своих военных сил в Украине.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.