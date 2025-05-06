Для чего нужно разжигать костры 7 мая: какой праздник и день ангела

7 мая в Евсеев день, по славянским традициям, трудятся на огородах.

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7 мая: какой праздник и что нельзя делать / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 7 мая

Народные традиции и приметы

Что можно и нельзя делать 7 мая

По новоюлианскому календарю, в Украине 7 мая церковь вспоминает появление на небе Креста Господнего в Иерусалиме и чествует мученика Акакия – сотника; преподобного Иоанна Зедазнийского и учеников его; Любецкую и Жировицкую иконы Божией Матери. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 7 мая

Явление Креста Господня в Иерусалиме произошло в четвертом веке во время правления императора Констанция. В то время распространялась ересь – арианство. Событие явления на небе великого сияющего Креста рассматривают как знак от самого Господа. Крест явился над горой Гологофой, где распяли Иисуса. Случилось это в период Пятидесятницы, а именно 7 мая.

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Мученик Акакий был воином в византийском войске в третьем веке. Акакий занимал должность сотника, но когда начались новые гонения христиан, он открыто признал себя христианином, чем и обрек на мучения. Акакия обезглавили в 303 году.

Преподобный Иоанн Зедазнийский был грузином, получившим духовное образование в Антиохии. Вместе со своими 12 учениками вернулся в Грузию, чтобы проповедовать христианство. Они основали грузинское монашество, поселившись на горе Зедазене. Святой умер в середине шестого столетия. В этот же день почитаются и все праведные ученики святого Иоанна.

Любецкая икона Богоматери начинает свою историю с 17 века из города Любечев. Доподлинно неизвестно, кто и когда написал икону. Известно, что икона очень уважалась и была перенесена в Киев. В большевистский период, когда церкви запрещали, икона была утеряна. Что с ней произошло и где она сейчас – неизвестно.

Жировицкая икона Богородицы появилась в 15 веке в городе Жировице Гродненского края. На месте появления была построена церковь, но спустя некоторое время она сгорела. Икона же снова появилась в лесу на камне. На том месте был построен храм, где и расположена сама икона, вырезанная на камне. Храм со временем превратился в монастырь. Сейчас икона находится в соборе в честь Успения Пресвятой Богородицы Жировицкого монастыря.

Народные традиции и приметы

В народе этот день называли "Евсеев день". Согласно христианской трактовке, название происходит от имени одного из Никомидийских мучеников.

В Евсеев день, по славянским традициям, трудятся на огородах. В народе принято умываться святой водой. У наших предков была традиция разжигать костры в этот день для защиты от злых сил. В народе сохранилось несколько примет:

если ночью пойдет дождь, то сентябрь будет теплым;

радуга вечером обещает теплый день завтра;

луна красного цвета – на теплую погоду.

Хорошим знаком считается увидеть ласточку в этот день.

Что нельзя делать 7 мая

Нельзя играть с огнем. Следует быть очень осторожным со спичками.

Запрещено:

ссориться и злословить;

завидовать, сплетничать и критиковать;

пьянствовать.

По христианским верованиям, нельзя быть недовольным, сетовать на жизнь, бездельничать, быть безразличным к окружающим. Следует помогать по возможности другим и проводить дни за важными и полезными делами.

Именины и день ангела 7 мая

По новому церковному календарю 7 мая отмечаем именины Иоанна, Антона и Давида.

Иоанн происходит от древнего иврита и означает "помилованный Богом" или "Божья милость".

Антон с древнегреческого трактуется как "готовый к бою".

Давид с древнееврейского переводится как "возлюбленный".

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