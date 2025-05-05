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Почему запрещено ссориться с близкими 6 мая: какой праздник и день ангела

Виталий Кирсанов
5 мая 2025, 15:07
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6 мая считается удачным днем для сеяния бобов, гороха и огурцов.
6 мая: какой праздник и что нельзя делать
6 мая: какой праздник и что нельзя делать / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 6 мая
  • Народные традиции и приметы
  • Что можно и нельзя делать 6 мая

По новому церковному календарю 6 мая церковь отмечает праведного Иова Многострадального, преподобного Иова Почаевского, мучеников Варвара-воина, Вакха, Каллимаха и Дионисия, мученика Варвара – бывшего разбойника. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 6 мая

Праведный Иов Многострадальный по библейским преданиям жил за две тысячи лет до нашей эры. Человек был предан Богу и несмотря на все страдания и испытания сосланные на него остался верен. Он выступает прообразом Иисуса Христа, снесшим страдания, назначенные ему. Иов – пример смирения и преданности.

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Иов Почаевский, чудотворец, стал служить Богу еще в возрасте десяти лет. Родился в Галичине в XVI веке. За монашеские подвиги был назначен игуменом Дубенского монастыря на Волыни. Но стремясь к отдаленной жизни, он отправился на Почаевскую гору. Там в монашеской обители также был избран игуменом и заботился о Почаевском монастыре в течение 50 лет. При его поддержке в монастыре была основана типография, где издавались духовные книги.

Мученик Варвар был очень уважаемым воином в войске императора Юлиана Отступника. Празднуя победу, ему предложили принести жертву языческим богам. Варвар отказался и признал себя христианином, за это его подвергли пыткам. Его палач – военачальник Вакх, а также воины Каллимах и Дионисий, став свидетелями мужества Варвара, также уверовали во Христа, за что сразу были убиты. Варвар же после мучений также был усечен мечом. Все это произошло в IV веке.

Святой Варвар родом из Греции, был разбойником и вором. Но он покаялся в своих деяниях и направился к священнику с желанием вымолить прощение за свои грехи. После прощения он уединился в лесу без одежды и пищи, жил как животное, чтобы искупить свои грехи. Был убит случайно купцами, принявшими его за зверя.

Народные традиции и приметы

В народе 6 мая - день Иовы. Считается удачным днем для сеяния бобов, гороха и огурцов. Можно встретить название Огуречный день. В народном календаре на 6 мая следующие приметы:

  • утренняя роса и ясный день предполагают богатый урожай;
  • роса с утра означает много травы до конца мая;
  • теплая погода до скорого прихода лета;
  • безветренная погода – к хорошему посеву.

Не принято на Иова ходить босиком по росе, чтобы не болели ноги.

Что нельзя делать 6 мая

Нельзя лениться, это принесет неудачу. Нельзя в этот день откладывать дела на потом и категорически запрещено ссориться с близкими, иначе долго не будет примирения.

Именины и день ангела 6 мая

По новоюлианскому календарю в Украине 6 мая с именинами следует поздравить Дениса.

Денис – славянское имя, происходящее от древнегреческого Дионисий. Так звали бога природы, виноградарства и виноделия.

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