Итальянец на границе жестко поплатился за любовь к Путину: Сеть взорвалась мемами

Руслана Заклинская
6 января 2026, 16:47
ГПСУ отреагировала на антиукраинские заявления итальянца в автобусе.
Итальянец на украинской границе / Коллаж: Главред, фото: threads.com/@d__melnichenko

Кратко:

  • Итальянец Рокко открыто выразил поддержку Путину и критиковал Украину
  • Рокко получил отказ во въезде и запрет на пребывание в Украине на несколько лет
  • В Threads пользователи начали создавать мемы

В соцсетях активно обсуждают инцидент в автобусе на пути в Украину, где итальянец по имени Рокко открыто выразил поддержку лидеру РФ Владимиру Путину и критиковал Украину. Его высказывания вызвали возмущение среди других пассажиров и быстро набрали популярность в Threads.

Пользовательница Дарья Мельниченко опубликовала сообщение с историей разговора с итальянцем, который в вышиванке направляется в Украину. Сейчас он уже собрал более 1,6 млн просмотров.

По словам Дарьи, все началось на одной из остановок, когда итальянец, который путешествовал вместе с женой-украинкой, решил "подискутировать". После стандартных вопросов о маршруте мужчина неожиданно перешел к оскорблениям в адрес Украины и ее руководства. Более того, иностранец прямо заявил, что уважает Владимира Путина.

"Вы понимаете, что вы разговариваете сейчас с украинкой? Вы едете в мою страну и говорите такие ужасные вещи", - возмутилась девушка.

На замечание, что с такими взглядами ему не стоит пересекать границу, итальянец начал кричать, мол, Украина - дом его жены. При этом он добавил, что его избранница полностью разделяет его мнение, и она "такая же украинка". На что Дарья ответила коротко и метко: "Нет, мы разные украинки".

Позиция Дарьи не осталась одинокой. Как утверждает автор сообщения, ее поддержал почти весь автобус. Женщины, которые стали свидетелями разговора, согласились вместе с девушкой пойти к пограничникам, как только транспорт прибудет на украинский пункт пропуска.

Пользователи соцсетей взорвались комментариями. Многие призвали девушку обязательно сообщить о результате встречи с пограничниками. Самые активные пользователи уже начали создавать мемы об итальянце.

Как отреагировала ГПСУ

На пункте пропуска "Чоп - Загонь", по словам журналиста Виталия Глаголы, иностранца ждал особый прием от Государственной пограничной службы Украины. Еще во время пребывания автобуса в пути пограничники уже были проинформированы о дерзких высказываниях иностранца.

"ГПСУ осуществляет пограничный контроль исключительно в рамках действующего законодательства. Порядок и объем таких мероприятий регламентируются соответствующими нормативно-правовыми актами. Пограничники проинформированы о ситуации, которая получила огласку в социальных сетях, в частности в Threads, и обратили внимание на публикации, касающиеся иностранного гражданина и его высказываний относительно Украины и украинцев. Во время прибытия этого лица в пункт пропуска в отношении него осуществляются все предусмотренные законом меры пограничного контроля. Решение будут приниматься исключительно в правовом поле", - сообщил журналисту полковник Андрей Демченко.

Впоследствии журналист сообщил, что Рокко оформили карточку отказа во въезде и запрет на пребывание в Украине на несколько лет.

Фраза Дарьи стала настоящим хитом. Директор Монобанка Олег Гороховский создал скины для карточек с фразами: "Я лягу, но оно не заедет в Украину" и "Пограничная служба уже в курсе)".

Скин в Монобанке / Фото: скриншот
Скин в Монобанке / Фото: скриншот

Отдельный пласт мемов посвящен работникам ГПСУ и приключениям Рокко на границе.

  • Мемы об итальянце
    Мемы об итальянце Скриншот из Threads
  • Мемы об итальянце
    Мемы об итальянце Скриншот из Threads
  • Мемы об итальянце
    Мемы об итальянце Скриншот из Threads
  • Мемы об итальянце
    Мемы об итальянце Скриншот из Threads
  • Мемы об итальянце
    Мемы об итальянце Скриншот из Threads
  • Мемы об итальянце
    Мемы об итальянце Скриншот из Threads
  • Мемы об итальянце
    Мемы об итальянце Скриншот из Threads
  • Мемы об итальянце
    Мемы об итальянце Скриншот из Threads
  • Мемы об итальянце
    Мемы об итальянце Скриншот из Threads
  • Мемы об итальянце
    Мемы об итальянце Скриншот из Threads

Как сообщал Главред, в соцсети Threads активно обсуждают конфликт с итальянцем Рокко, который ехал с женой в Украину и выразил поддержку Путину. Во время поездки он вступил в спор с украинкой Дарьей Мельниченко, которая сообщила об инциденте пограничникам.

Также в польском селе Домбровица фальшивый пост в соцсетях о бесплатной раздаче картофеля привел к тому, что с поля фермера Петра исчезли все 150 тонн урожая. Сотни людей приехали на поле и забрали продукцию, спровоцировав настоящий хаос.

Кроме этого, в отделении Укрпочты женщина якобы с российским паспортом получала "Зимнюю поддержку". Гендиректор Игорь Смелянский сообщил, что это украинка и "агент, вернувшаяся с задания" и ситуацию уже исправили.

Об источнике: Threads

Threads - социальная сеть, которая принадлежит американской компании Meta Platforms. Программа предназначена для работы совместно с Instagram: пользователи должны иметь учетную запись Instagram, чтобы зарегистрироваться. Threads выступает прямым конкурентом Twitter, поскольку присутствует возможность публиковать текст и изображения, отвечать на публикации других или лайкать их содержание, пишет Википедия.

Итальянец на границе жестко поплатился за любовь к Путину: Сеть взорвалась мемами

Россияне в разы усилили штурмы возле важного города: в ВСУ оценили угрозу
"Готовим важные политические шаги": Зеленский сделал заявление после встречи с Макроном

Астрологи назвали главный транжир среди знаков зодиака: кто тратит больше всех

09:33

С Крещением Господним 2026: красивые картинки и теплые поздравления

09:29

Экс-чиновник ЦРУ раскрыл условие, при котором Трамп поддержит гарантии безопасности Украины

