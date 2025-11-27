Женщина с паспортом РФ пришла за 'Зимней тысячей': в Укрпочте отреагировали шуткой

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский сообщил, что в компании провели расследование.

Женщина с якобы российским паспортом в Укрпочте / Коллаж: Главред, фото: ХДнепр

Кратко:

В отделении Укрпочты в Днепре заметили женщину с якобы российским паспортом

Генеральный директор Укрпочты сообщил, что женщина -"наша агентка"

Женщина оформила заявку на 1000 гривен

В отделение Укрпочты для получения "Зимней поддержки" пришла женщина с якобы российским паспортом. Клиентка оказалась "агенткой, вернувшейся с задания". Об этом написал генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский в Telegram.

В сети распространилось фото, сделанное в одном из отделений Днепра, где женщина якобы получает выплату в рамках программы "Зимняя поддержка", а рядом с ней на столе видно документ в красной обложке с надписью "Россия Паспорт" и гербом страны-агрессора. Фотография вызвала волну возмущения пользователей.

По словам Смелянского, в компании оперативно отреагировали на фотографию и провели внутреннее расследование. В ходе проверки, как утверждает руководитель Укрпочты, выяснилось, что женщина является украинкой.

"Мы, конечно, провели срочное расследование и докладываем: это наша агент, которая вернулась с задания и еще не успела достать паспорт Украины с обложки", - написал гендиректор Укрпочты.

Он также заверил, что ситуация исправлена. Заявка на получение 1000 гривен, по словам Смелянского, оформлена в соответствии с нормами закона.

Пересчитают ли субсидии через "Зимнюю поддержку" - объяснение

Граждан заинтересовало, повлияет ли дополнительная тысяча гривен на начисление жилищных субсидий. Президент Украины Владимр Зеленский заверил, что программа является отдельной формой помощи и никоим образом не повлияет на субсидии.

"Получение этих денег не влияет на начисление субсидий: зимняя поддержка - это дополнительная форма поддержки", - подчеркнул он.

"Зимняя поддержка" для украинцев - новости по теме

Напомним, что 15 ноября в Украине официально стартовала программа "Зимняя поддержка", по которой каждый гражданин может получить 1000 грн. Из-за значительного наплыва пользователей в приложении "Дия" наблюдались временные технические сбои. За первые часы работы приложения украинцы подали более 633 тысяч заявок.

Также в Украине начался прием заявок на выплату 6,5 тыс. грн в рамках программы "Зимняя поддержка" для граждан, которые больше всего пострадали от войны или находятся в сложных жизненных обстоятельствах. Подать заявку можно через приложение "Дия" или лично в отделениях Пенсионного фонда.

Как сообщал Главред, по состоянию на 22 ноября украинцы подали почти 10 миллионов заявок на "Зимнюю поддержку", в том числе более 2 миллионов - на детей. Первые выплаты на карточки уже начались.

Об источнике: Укрпочта Укрпочта - это предприятие почтовой связи, единственным учредителем и акционером которого является государство в лице Министерства инфраструктуры Украины.Предприятие обеспечивает предоставление универсальных услуг почтовой связи, перечень которых и соответствующие тарифы утверждаются Национальной комиссией по вопросам регулирования связи, а также имеет исключительное право на издание, введение в обращение и организацию распространения почтовых марок, маркированных конвертов и карточек, а также вывод их из обращения в Украине, пишет Википедия.

