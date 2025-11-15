Украинцы массово подают заявки на 'Зимнюю поддержку' - когда поступят деньги

За первые часы программы заявки подали более 633 тыс. человек.

В "Дие" произошел масштабный сбой / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента Украины

Главное:

За первые часы приложения заявки подали более 633 тыс. человек

Из-за массового наплыва пользователей в приложении наблюдаются проблемы

Средства будут поступать через 10 дней после оформления заявки

В Украине стартовала программа "Зимняя поддержка", заявки на которую можно подать через "Дию". Однако из-за массового наплыва пользователей наблюдаются проблемы в работе приложения. Об этом сообщили в пресс-службе "Дии".

"Просто сейчас миллионы украинцев одновременно подают заявления - и это замечательно. Но из-за большой загрузки реестры могут работать нестабильно. У части пользователей появляется ошибка при входе", - пояснили в компании. видео дня

В "Дие" отметили, что в случае ошибки стоит попробовать чуть позже. В то же время там напомнили, что услуга будет доступна до 24 декабря.

Проблемы в работе "Дии" / Фото: Главред

Сколько людей уже подали заявки

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что более полумиллиона украинцев уже подали заявки на 1000 гривен в рамках "Зимней поддержки". За первые часы программы 633 047 человек воспользовались возможностью получить помощь, включая детей.

Когда поступят средства

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что за первые два часа после старта программы "Зимняя поддержка" поступило полмиллиона заявок. Он отметил, что 1000 гривен может получить каждый украинец, который нуждается в поддержке.

"Средства можно будет потратить - и не только в этом году, но и в следующем году до июня - на оплату "коммуналки", лекарств, украинских продуктов, украинских книг, и, конечно, можно будет задонатить эти деньги волонтерам и фондам, которые поддерживают нашу украинскую армию", - пояснил глава государства.

По словам Зеленского, заявку нужно оформить через "Дию" или Укрпочту до Рождества, то есть до 24 декабря. Средства, как отметил президент, поступят через 10 дней после оформления заявки.

"Средства на программу есть, и в прошлом году более 14 миллионов украинцев воспользовались зимней поддержкой, поэтому в этом году ожидаем тоже масштабную пользу от программы. Правительство Украины полностью выполнит программу. Если нужна будет дополнительная поддержка, дополнительное финансирование, обеспечим", - заверил Зеленский.

Также президент добавил, что средства будут, будут поступать на карту "Национального кэшбека". В то же время он подчеркнул, что получение этих средств не влияет на начисление субсидий.

Напомним, президент Украины поручил правительству запустить комплексную программу зимней поддержки, которая начнет действовать уже в декабре. Украинцы получат прямую денежную помощь, которую можно потратить на коммунальные услуги, лекарства, продукты и базовые потребности.

Зеленский также сообщил о программе "УЗ-3000", которая позволит бесплатно проехать до 3000 км по железной дороге внутри Украины.

Премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что с 15 ноября до 24 декабря украинцы могут подать заявку на государственную помощь. Средства можно потратить на коммуналку, лекарства, продукты, книги, почтовые услуги, благотворительность и поддержку армии.

Как сообщал Главред, 15 ноября в Украине стартовала президентская программа "Зимняя поддержка". Украинцы могут получить разовую помощь 1000 грн через "Дию" или Укрпочту. Средства нужно потратить до 30 июня 2026-го.

О персоне: Юлия Свириденко Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина. 17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

