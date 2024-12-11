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Украинцам начала поступать "тысяча Зеленского": сколько людей получили выплаты

Марина Фурман
11 декабря 2024, 13:06
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"Тысячу Зеленского" начали выплачивать 10 декабря.
тысяча, Зеленский
Украинцы начали получать средства в рамках программы "Зимняя еПоддержка" / Коллаж: Главред, фото УНИАН

Коротко:

  • Украинцы начали получать тысячу "Зимней еПоддержки"
  • По состоянию на 11 декабря средства поступили уже 1,8 млн взрослых и 520 тыс. детей

Во вторник, 10 декабря, украинцам начали поступать выплаты по программе "Зимняя еПоддержка". Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

Как отметила заместитель министра экономики Надежда Бегун во время телемарафона, "вчера вечером начались первые выплаты".

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"Поскольку у нас есть срок 10 рабочих дней от даты заявки, соответственно вчера начались выплаты для людей, которые подали заявку 1 декабря. Это 2,4 млн человек. Соответственно сейчас эти выплаты продолжаются", - рассказала она.

Между тем первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко заявила, что многим украинцам "тысяча Зеленского" поможет легче пережить зимний период - оплатить коммунальные, приобрести лекарства или покрыть другие текущие расходы. Те, кто не нуждается в помощи от государства, могут не оформлять заявки или направить средства на ВСУ.

"Враг не оставляет намерений нанести страдания украинцам. Через программу "Зимняя еПоддержка" правительство оказывает помощь гражданам в сложные времена", - подчеркнула она.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров также подтвердил, что украинцы начали получать "тысячу Зеленского".

По его данным, по состоянию на 11 декабря средства поступили уже 1,8 млн взрослых и 520 тыс. детей.

"Тысяча Зеленского" - что известно

Напомним, 1 декабря 2024 года стартовала программа "Зимняя еПоддержка". Каждый украинец может получить 1000 грн на виртуальную карту через "Дію", "Укрпочту" или банки-партнеры.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, украинцы, которые не имеют приложения "Дія", смогут получить тысячу гривен "Зимней еПоддержки" через банки.

Как писал Главред, средства можно потратить на коммунальные услуги, лекарства, медицинские услуги, образование, транспорт и благотворительность, включая донаты на ВСУ. Заявку можно подать через до февраля 2025 года, а средства использовать до конца 2025 года.

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Министерство экономики Украины - бывшее министерство Украины, центральный орган исполнительной власти Украины. 9 декабря 2010 года реорганизовано в Министерство экономического развития и торговли Украины.

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