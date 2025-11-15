Старт 'Зимней поддержки' в Украине: как получить 1000 гривен от государства

Помощь могут получить все граждане Украины, которые находятся на территории страны.

https://glavred.info/ukraine/start-zimney-podderzhki-v-ukraine-kak-poluchit-1000-griven-ot-gosudarstva-10715681.html Ссылка скопирована

Как получить "Зимнюю поддержку" / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Коротко:

В Украине стартовала программа "Зимняя поддержка"

Заявку на разовую денежную помощь можно подать через "Дію" или "Укрпочту"

Подать заявку можно до 24 декабря 2025 года

В Украине официально заработала президентская программа "Зимняя поддержка". В рамках инициативы украинцы могут получить разовую денежную помощь в размере 1000 гривен. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

"С сегодняшнего дня все граждане Украины, которые находятся на территории страны, могут подать заявку на разовую денежную помощь в размере 1000 грн. Заявку на детей подают родители или опекуны", - написала она. видео дня

Как подать заявку на выплату через "Дію"

Подать заявку на разовую денежную помощь через приложение "Дія" можно уже с 15 ноября.

После оформления украинцы получат подтверждение об обработке заявки, а средства будут начислены на карту "Национальный кэшбек". Подать заявку можно до 24 декабря 2025 года, а использовать деньги - до 30 июня 2026-го.

Средства разрешается потратить на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, продуктов, книг, благотворительные взносы и почтовые услуги.

Как подать заявку на выплату через "Укрпочту"

С 18 ноября 1000 гривен автоматически получат на специальный счет все пенсионеры и получатели соцвыплат, которые пользуются услугами "Укрпочты". Дополнительно подавать заявление не нужно.

Украинцы, которые получают пенсию на карту банка и не пользуются "Дією", могут лично подать заявку в отделении "Укрпочты" с 18 ноября по 24 декабря.

Использовать средства можно на товары украинского производства, которые продаются в "Укрпочте", а также на почтовые и другие услуги в отделениях, включая оплату коммунальных счетов и переводы на Силы обороны.

Что известно о "Зимней поддержке"

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, что в новом пакете "Зимней поддержки" сохранится формат прямой денежной поддержки, подобный прошлогодней программе.

По его словам, украинцы смогут получить средства, которые можно будет потратить на самое необходимое - коммунальные услуги, лекарства, продукты или другие базовые потребности.

Также президент анонсировал запуск специальной программы транспортной поддержки для всех украинцев - "УЗ-3000". В рамках этой программы каждый украинец сможет бесплатно проехать по железной дороге до 3000 километров внутри страны.

Денежная помощь в Украине - что известно

Как сообщал Главред, в Украине стартует второй этап пилотного проекта по обеспечению базовой социальной поддержкой граждан. К программе сможет присоединиться еще больше семей с низкими доходами, которые будут соответствовать критериям. Базовая помощь составляет 4500 грн.

5 ноября Верховная Рада приняла законопроект об увеличении единовременного пособия при рождении ребенка в Украине до 50 тысяч гривен.

В Украине часть пожилых людей может рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку от государства. Речь идет о гражданах, которые оформили вторую группу инвалидности.

Читайте также:

О персоне: Юлия Свириденко Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина. 17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред