Украинцам начислят до 14 тысяч гривен пенсии: кто получит повышенные выплаты

Даяна Швец
31 октября 2025, 09:39
Такая пенсия составляет 90% от размера пенсии по возрасту, которая принадлежит лицу.
Кто из пенсионеров может получить дополнительную помощь

В Украине часть пожилых людей может рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку от государства. Как объясняют в Пенсионном фонде Украины, речь идет о гражданах, которые оформили вторую группу инвалидности. Для них предусмотрен отдельный порядок начисления пенсионных выплат, сумма которых зависит от нескольких важных факторов.

Пенсия по второй группе инвалидности в 2025 году

Чтобы получать пенсию по инвалидности, сначала необходимо официально оформить группу - после прохождения медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) и подтверждения состояния здоровья.

Далее учитывается продолжительность страхового стажа: от 1 до 15 лет, в зависимости от того, в каком возрасте человек получил инвалидность.

Размер самой пенсии определяется на основе той суммы, которую человек получил бы при выходе на пенсию по возрасту. Для лиц со второй группой инвалидности предусмотрено 90% от размера пенсии по возрасту:

  • Для неработающих лиц минимальная пенсия составляет 2520 грн.
  • Если человек все еще трудоустроен, то размер выплат начинается от 2093 грн.
Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию
Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию / Главред - инфографика

Выплаты для военных

Отдельный порядок действует для военнослужащих, которые получили инвалидность. Такая помощь предоставляется независимо от продолжительности службы, если статус инвалида установлен:

  • во время выполнения воинских обязанностей,
  • в течение трех месяцев после увольнения,
  • или позже - если болезнь связана со службой.

Пенсионные выплаты для военных исчисляются как процент от денежного обеспечения, а не по стандартной пенсионной формуле.

В большинстве случаев это 60%-80% от суммы оклада.

Если инвалидность наступила вследствие боевых действий, то минимальная сумма составляет 13 822 грн.

Поддержка для пострадавших от Чернобыльской катастрофы

Для граждан, которые понесли ущерб вследствие аварии на ЧАЭС, также предусмотрен отдельный порядок назначения пенсий. Расчет осуществляется двумя способами:

  • исходя из заработка за 1986-1990 годы;
  • как пятикратный размер минимальной зарплаты, установленной на 1 января текущего года.

Таким образом, минимальная пенсия для лиц со второй группой инвалидности, имеющих статус чернобыльцев, составляет 7 884,57 грн, а для ликвидаторов аварии - не менее 13 989,28 грн.

Выплаты пенсий в Украине - что известно

Главред предупреждают, что в Украине с 2026 года меняют условия выхода на пенсию. Ключевые изменения в правилах назначения пенсий в возрасте 60 и 63 лет будут связаны с требованиями к страховому стажу.

Также рассказывалось, кто из украинцев должен пройти идентификацию, чтобы не остаться без денег. Это касается сотен тысяч людей, в том числе тех, кто проживает на временно оккупированных территориях или находится за пределами страны.

Кроме этого, объяснялось, кому из пенсионеров повысят выплаты уже в ноябре. Речь идет о более 900 грн доплаты.

Об источнике: Пенсионный фонд Украины (ПФУ)

Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины

пенсии пенсия инвалидность выплаты пенсии пенсионный возраст деньги
