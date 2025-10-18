Укр
В Украине стремительно дешевеет ценный овощ: сколько можно сэкономить, пока не поздно

Даяна Швец
18 октября 2025, 13:28
Снижение цен вызвано благоприятной погодой, позволившей фермерам ускорить сбор урожая.
Цена на кукурузу падает / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Главные ответы на вопросы:

  • Почему кукуруза дешевеет
  • Как погода повлияла на стоимость
  • Когда ждать стабилизации цен

В октябре в Украине продолжает наблюдаться тенденция к снижению закупочных цен на кукурузу. В то же время объемы предложений зерна на внутреннем рынке растут медленными темпами. Об этом сообщило профильное аграрное издание GrainTrade.

Почему падает цена на кукурузу

Как отмечается в материале, сухая погода без осадков создала благоприятные условия для активного сбора урожая. Это позволило аграриям сосредоточиться на полевых работах, тогда как трейдеры ожидают увеличения количества предложений. Именно поэтому сейчас закупочные цены постепенно идут вниз.

"Ожидаем новую волну усиления спроса на кукурузу со стороны экспортеров в ближайшие недели", - говорится в сообщении.

На сегодня в Украине уже обмолочено примерно 15% площадей под посевами кукурузы (примерно 590 тысяч гектаров), с которых собрано около 3,4 миллиона тонн зерна.

Какова текущая цена на кукурузу

По состоянию на субботу, 18 октября, средняя цена на кукурузу составляет 8 676 гривен за тонну, сообщает портал Tripoli.land. За последнюю неделю продукт подешевел на 30 гривен за тонну.

Самую высокую стоимость в этом месяце фиксировали 10 октября, когда тонна кукурузы стоила 8 707 гривен.

Цены на продукты - новости Украины

Как сообщал Главред, не так давно в Украине безумно подорожал один продукт. Отмечается, что дефицит тепличных огурцов на местных комбинатах приводит к их очередному подорожанию. Эта ситуация усугубляется тем, что предложение огурцов ограничено, тогда как спрос на них остается достаточно высоким.

Кроме этого, по словам вице-президента Всеукраинской ассоциации пекарей Юрия Дученко изданию "Минфин", до конца текущего года ожидается, что цены на хлеб могут вырасти еще на 5-10%.

Также, к сожалению, с растительным маслом могут быть проблемы. Украинцев предупредили, что Украину ждет худший урожай подсолнечника за 10 лет.

Об источнике: GrainTrade

GrainTrade - это украинская электронная зерновая биржа, которая работает как площадка для поиска предложений и спроса на зерновые и масличные культуры.

Платформа GrainTrade.com.ua дает возможность продавцам (фермерам, элеваторам, трейдерам) размещать заявки на продажу или покупку зерна, а покупателям просматривать актуальные цены и предложения по регионам Украины.

Сайт отмечает, что его цель - построение прозрачного зернового рынка Украины, чтобы производители получали лучшую цену, а покупатели больше возможностей.

Среди функций - фильтры по регионам, культурам, условиям поставки (EXW, FCA, CPT и т.д.) - это помогает пользователям ориентироваться.

