Цены растут несколько недель подряд: в Украине безумно подорожал один продукт

Мария Николишин
18 октября 2025, 10:52
Только за последнюю неделю цены выросли на 15%.
Цены на огурцы в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • В Украине дорожают тепличные огурцы
  • Их уже продают по 75-90 гривен за килограмм
  • Подорожание провоцирует дефицит овоща

В Украине уже пятую неделю подряд продолжают быстро расти цены на тепличные огурцы. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что очередное подорожание провоцирует дефицит тепличного огурца, поскольку предложение этой продукции в местных комбинатах очень ограничено. При этом спрос в этом сегменте остается достаточно высоким.

Сейчас огурцы в Украине уже продают по 75-90 грн/кг, что в среднем на 15% дороже, чем неделю назад.

"Операторы рынка не исключают, что тепличные комбинаты будут и в дальнейшем делать попытки повышать цены на свою продукцию при условии сохранения текущих темпов сбыта", - говорится в сообщении.

Аналитики также добавили, что на сегодняшний день тепличные огурцы уже предлагаются к продаже в среднем на 15% дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

Какие продукты могут значительно подорожать в октябре

Научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Иван Свиноус считает, что в ближайшей перспективе будет сохраняться устойчивый тренд повышения цен на основные виды молочной продукции.

По его словам, основными факторами этого процесса являются сокращение предложения молока на внутреннем рынке, а также рост себестоимости его производства и дальнейшей переработки.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко сказал, что до конца года цены на хлеб могут вырасти еще на 5-10%.

В этом году украинские груши могут стать дефицитным фруктом. Из-за весенних морозов фермеры Винницкой области собрали значительно меньше урожая, но ожидают роста цен.

Кроме того, в течение следующих трех-четырех месяцев цены на кофе, вероятно, вырастут еще больше. Подорожание может составить 20%.

Об источнике: EastFruit

EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Доллар и евро безумно подорожает уже с 20 октября: новый курс валют

Доллар и евро безумно подорожает уже с 20 октября: новый курс валют

"Русский человек", напавший на украинцев в поезде в Швейцарии, задержан

"Русский человек", напавший на украинцев в поезде в Швейцарии, задержан

РФ приготовила 500 "Шахедов" и баллистику: в Украине повышенная угроза ударов

РФ приготовила 500 "Шахедов" и баллистику: в Украине повышенная угроза ударов

"Это Украина": в Луганске женщина отправила оккупантов вслед "за российским кораблем"

"Это Украина": в Луганске женщина отправила оккупантов вслед "за российским кораблем"

НАБУ 10 лет терроризировало невиновного и тихо закрыло дело: Бюро нужно распустить – эксперт

НАБУ 10 лет терроризировало невиновного и тихо закрыло дело: Бюро нужно распустить – эксперт

