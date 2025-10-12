Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Главный ингредиент десертов дешевеет - цены побили рекорд за 20 месяцев

Руслана Заклинская
12 октября 2025, 16:45
15
Мировые цены на какао обвалились до минимума, но шоколад в магазинах не дешевеет.
Главный ингредиент десертов дешевеет - цены побили рекорд за 20 месяцев
Цены на какао обвалились / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Кратко:

  • Цены на какао упали до минимума за 20 месяцев
  • Розничные цены на шоколад остаются высокими
  • Ожидается, что урожай какао 2025-2026 годов превысит спрос

Мировые цены на какао обвалились до минимума за последние 20 месяцев. Несмотря на резкое снижение стоимости сырья, розничные цены на шоколад остаются высокими. Об этом пишет Financial Times.

По данным биржи ICE New York, на этой неделе какао торгуется примерно по $6 150 за тонну, тогда как в декабре прошлого года котировки достигали более $12 000 за тонну. На Лондонской бирже какао сейчас стоит около $4 262 за тонну, что на 58% меньше по сравнению с пиковыми значениями апреля 2024 года.

видео дня

Ранее резкое подорожание какао было обусловлено рядом проблем в Кот-д'Ивуаре и Гане, которые вместе обеспечивают около 60% мирового производства какао. Среди основных факторов:

  • сухая погода и распространение болезней;
  • многолетняя нехватка инвестиций.

Сейчас ситуация меняется. Ожидается, что урожай 2025-2026 годов превысит мировой спрос, что может еще больше снизить цены на сырье.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Что будет с ценами на продукты в течение октября - прогноз эксперта

Главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции ННЦ "Институт аграрной экономики", доктор экономических наук Инна Сало заявила, что в течение октября 2025 года в Украине прогнозируется рост цен на плодовые культуры на 5-7% по сравнению с текущими показателями.

По ее словам, ключевыми факторами формирования цен являются объемы поставок продукции, расходы на хранение и транспортировку, а также повышение тарифов на электроэнергию для промышленных производителей и рост цен на топливо. Все это непосредственно сказывается на себестоимости плодовых и овощных культур.

Сало утверждает, что стоимость плодовых в значительной степени зависит от объемов товарного предложения, на которые влияют погодные условия, а также от логистических затрат.

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, цены на рис в странах Азии упали до самого низкого уровняза последнее десятилетие - примерно $355 за тонну, сообщает Bloomberg. Снижение стоимости экспорта из Таиланда, одного из ведущих мировых поставщиков, может существенно повлиять на рынки продовольствия, удешевив рис во многих странах Азии, Африки и Ближнего Востока.

В то же время в Украине четвертую неделю подряд наблюдается рост цен на огурцы, что связано с резким сокращением предложения на внутреннем рынке. За последние семь дней стоимость выросла на 66% - сейчас она колеблется в пределах 65-80 гривен за килограмм.

Кроме того, эксперты прогнозируют, что в этом году цены на кофе могут вырасти до 20% из-за сокращения производства в ключевых регионах, прежде всего в Бразилии. Оптовая цена на арабику уже превысила $4 за фунт, тогда как в начале 2024 года она составляла около $2, что свидетельствует о стремительном подорожании одной из самых популярных сырьевых культур в мире.

Читайте также:

Об источнике: Financial Times

Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоколад продукты питания цены на продукты какао
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Штурм РФ закончился катастрофой: десантники ВСУ "перемололи" врага на востоке

Штурм РФ закончился катастрофой: десантники ВСУ "перемололи" врага на востоке

17:49Украина
Зеленский рассказал о новом разговоре с Трампом и намекнул на "дальнобой" для ВСУ

Зеленский рассказал о новом разговоре с Трампом и намекнул на "дальнобой" для ВСУ

16:51Украина
"Людям нужно понимать": для каких регионов отключения света станут привычными

"Людям нужно понимать": для каких регионов отключения света станут привычными

15:16Война
Реклама

Популярное

Ещё
Каждому украинцу по 38 кг золота: раскрыт секрет клада Полуботка и где он сейчас

Каждому украинцу по 38 кг золота: раскрыт секрет клада Полуботка и где он сейчас

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 7 секунд найти цифру 87

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 7 секунд найти цифру 87

Долгожданная награда: три знака зодиака скоро будут купаться в достатке

Долгожданная награда: три знака зодиака скоро будут купаться в достатке

Тотальный блэкаут: целая область Украины осталась без света после атак РФ

Тотальный блэкаут: целая область Украины осталась без света после атак РФ

Украину атаковала мощная и затяжная магнитная буря: когда закончится 5-балльный шторм

Украину атаковала мощная и затяжная магнитная буря: когда закончится 5-балльный шторм

Последние новости

17:49

Забытые дедовские приметы: как выбрать идеальное время для посадки озимого лука

17:49

Штурм РФ закончился катастрофой: десантники ВСУ "перемололи" врага на востоке

17:40

Звезда Женского Квартала впервые выходит замуж - источник

16:51

Зеленский рассказал о новом разговоре с Трампом и намекнул на "дальнобой" для ВСУ

16:49

Базовый гардероб на осень: как выбрать теплый и стильный гольфВидео

"Циничная и просчитанная атака": все подробности удара РФ по Украине 10 октября"Циничная и просчитанная атака": все подробности удара РФ по Украине 10 октября
16:45

Главный ингредиент десертов дешевеет - цены побили рекорд за 20 месяцев

16:44

"Сейчас есть удачный момент" - полковник объяснил, как ВСУ может освободить Крым

16:40

Имеет странную форму: в Днепропетровской области нашли интересный гриб

16:00

Как сушить одежду без отопления и затрат: гениальный трюк работает даже зимойВидео

Реклама
15:39

Ушла из жизни Дайан Китон: 9 лучших фильмов с актрисойВидео

15:26

Фильмы ужасов помогают человеку худеть: ТОП "жиросжигающих" хорроров

15:23

Врасплох на яхте: Кэти Перри застали в объятиях известного политика

15:16

"Людям нужно понимать": для каких регионов отключения света станут привычнымиВидео

14:59

Мужчина переехал в необычный дом и сэкономил кучу денег: как это ему удалосьВидео

14:29

Украинцев начали штрафовать за дома в селе – можно "влететь" на миллионВидео

14:29

Китайский гороскоп на завтра 13 октября: Тиграм - обида, Кроликам - перемены

14:04

В Украину возвращается мокрый снег: синоптики назвали дату

14:00

Как Украина может уничтожить Крымский мост: генерал СБУ раскрыл сценарий

13:44

"Громко ушел": Суханов заговорил о своем внезапном увольнении

13:38

"Продолжаем бороться": ВСУ освободили село в Запорожской области

Реклама
13:33

В Кремле заявили о готовности к окончанию войны и выставили циничное условие

12:57

Головоломка для самых зорких: лишь единицы найдут оленя за 10 секунд

12:52

"Во время боевого задания": на фронте погиб чемпион по богатырскому многоборью

12:51

Любовный гороскоп на неделю с 13 по 19 октября

12:45

РФ переходит в новую фазу атак по Украине: Зеленский предупредил о плане Кремля

12:44

"Жаль, что не украинка": Константин Грубич обратился к россиянам из-за Пугачевой

12:00

Почему 13 октября нельзя начинать новых дел: какой церковный праздник

11:56

Прилеты в трех областях: РФ ударила по объектам энергетики и газовой системы

11:39

Финансовый гороскоп на неделю с 13 по 19 октября

11:30

Гороскоп на завтра 13 октября: Ракам - болишая прибыль, Стрельцам - хорошие новости

11:25

"Буду делать миллионера": Светлана Билоножко сделала заявление о новом романе

11:03

Блэкауты в Белгороде не действуют: что реально может заставить Кремль отступитьВидео

10:55

Меркель сыграла важную роль при вторжении РФ в Украину – Spiegel

10:21

Гороскоп Таро на неделю с 13 по 19 октября: Весам - перемены, Девам - возможность

10:12

Родились в один день: у Софии Ротару произошло радостное событие

09:53

Список удивит многих - какие вещи никогда нельзя выбрасывать в унитазВидео

09:47

США помогают Украине наносить удары по целям в РФ: в FT узнали детали

09:11

Тотальный блэкаут: целая область Украины осталась без света после атак РФ

09:05

Гороскоп на неделю с 13 по 19 октября: Тельцам - хаос, Ракам - помощь

08:57

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 октября (обновляется)

Реклама
08:52

Гороскоп Таро на завтра 13 октября: Тельцам - рост, Ракам - горевать

08:50

РФ готовится напасть на НАТО после окончания боев в Украине - ISW

08:32

Резко заболела: умерла звезда Голливуда Дайан Китон

08:27

Россия изменила тактику ударов по Украине - для каких городов угроза наибольшаяВидео

08:27

Карта Deep State онлайн за 12 октября: что происходит на фронте (обновляется)

07:40

Военные эшелоны РФ под ударом: партизаны атаковали самое сердце логистики врага

06:51

Может ли война закончится через несколько месяцев?мнение

06:34

Украину атаковала мощная и затяжная магнитная буря: когда закончится 5-балльный шторм

05:50

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 7 секунд найти цифру 87

05:30

Долгожданная награда: три знака зодиака скоро будут купаться в достатке

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять