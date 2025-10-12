Главный ингредиент десертов дешевеет - цены побили рекорд за 20 месяцев

Мировые цены на какао обвалились до минимума, но шоколад в магазинах не дешевеет.

Мировые цены на какао обвалились до минимума за последние 20 месяцев. Несмотря на резкое снижение стоимости сырья, розничные цены на шоколад остаются высокими. Об этом пишет Financial Times.

По данным биржи ICE New York, на этой неделе какао торгуется примерно по $6 150 за тонну, тогда как в декабре прошлого года котировки достигали более $12 000 за тонну. На Лондонской бирже какао сейчас стоит около $4 262 за тонну, что на 58% меньше по сравнению с пиковыми значениями апреля 2024 года.

Ранее резкое подорожание какао было обусловлено рядом проблем в Кот-д'Ивуаре и Гане, которые вместе обеспечивают около 60% мирового производства какао. Среди основных факторов:

сухая погода и распространение болезней;

многолетняя нехватка инвестиций.

Сейчас ситуация меняется. Ожидается, что урожай 2025-2026 годов превысит мировой спрос, что может еще больше снизить цены на сырье.

Главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции ННЦ "Институт аграрной экономики", доктор экономических наук Инна Сало заявила, что в течение октября 2025 года в Украине прогнозируется рост цен на плодовые культуры на 5-7% по сравнению с текущими показателями.

По ее словам, ключевыми факторами формирования цен являются объемы поставок продукции, расходы на хранение и транспортировку, а также повышение тарифов на электроэнергию для промышленных производителей и рост цен на топливо. Все это непосредственно сказывается на себестоимости плодовых и овощных культур.

Сало утверждает, что стоимость плодовых в значительной степени зависит от объемов товарного предложения, на которые влияют погодные условия, а также от логистических затрат.

Как сообщал Главред, цены на рис в странах Азии упали до самого низкого уровняза последнее десятилетие - примерно $355 за тонну, сообщает Bloomberg. Снижение стоимости экспорта из Таиланда, одного из ведущих мировых поставщиков, может существенно повлиять на рынки продовольствия, удешевив рис во многих странах Азии, Африки и Ближнего Востока.

В то же время в Украине четвертую неделю подряд наблюдается рост цен на огурцы, что связано с резким сокращением предложения на внутреннем рынке. За последние семь дней стоимость выросла на 66% - сейчас она колеблется в пределах 65-80 гривен за килограмм.

Кроме того, эксперты прогнозируют, что в этом году цены на кофе могут вырасти до 20% из-за сокращения производства в ключевых регионах, прежде всего в Бразилии. Оптовая цена на арабику уже превысила $4 за фунт, тогда как в начале 2024 года она составляла около $2, что свидетельствует о стремительном подорожании одной из самых популярных сырьевых культур в мире.

Об источнике: Financial Times Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

