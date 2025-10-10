Пенсионерам готовят прибавку: кого ждёт повышение и что известно о сроках

Главное:
- Индексация коснётся только базовой части пенсии, без учёта надбавок
- Минимальная пенсия вырастет с 2361 грн до 2595 грн
- Размер индексации в 2026 году будет зависеть от инфляции и решений КМУ
Традиционная индексация пенсий в Украине запланирована на 1 марта 2026 года. Её главная цель — компенсировать инфляцию и сохранить покупательную способность пенсионеров, однако прибавку получат не все.
Индексация коснётся только базовой части пенсии, без учёта надбавок и доплат, и не будет распространяться на получателей так называемых "специальных" пенсий и тех, кто вышел на пенсию в 2024–2025 годах. Их выплаты уже рассчитаны по текущим экономическим условиям, пишет УНИАН.
Размер повышения пока неизвестен — правительство определит его ближе к дате. Согласно проекту госбюджета, на пенсионное обеспечение в 2026 году запланировано 1,27 трлн гривен — на 123,4 млрд больше, чем в прошлом году. При этом минимальная пенсия вырастет с 2361 грн до 2595 грн — это одно из немногих гарантированных увеличений.
Важно: пенсии по инвалидности автоматически не индексируются, если это не предусмотрено отдельными постановлениями.
Отдельно от мартовской индексации, раз в два года, 1 апреля, проводится перерасчёт пенсий работающим пенсионерам. Этот процесс учитывает дополнительный стаж и возможный рост зарплаты. Перерасчёт происходит автоматически, но при желании пенсионер может подать заявление самостоятельно, если двухлетний срок уже истёк.
Повышение пенсий - мнение юристов
Как поясняет юрист Иван Хомич, за каждый год сверхнормативного стажа добавляется 1% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Например, сегодня это 23,61 грн за год.
Однако, как подчёркивает специалист, основной фактор, влияющий на размер пенсии — это уровень официальной зарплаты. Даже при большом стаже, если доходы были низкими, существенного увеличения ждать не стоит, поскольку нынешняя формула расчёта делает упор на заработок.
Хомич также напомнил: закон гарантирует, что после перерасчёта сумма пенсии не может быть уменьшена — она либо остаётся прежней, либо увеличивается. Это касается как индексации, так и пересмотра пенсий работающим пенсионерам.
К чему готовиться пенсионерам
Размер индексации в 2026 году будет зависеть от инфляции, решений Кабмина и финансовых возможностей бюджета. А тем, кто продолжает работать официально, перерасчёт может стать хорошим способом повысить доход, особенно при достойной зарплате.
Повышение пенсий: что говорят в ПФУ
Глава Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус сообщил, что украинское пенсионное законодательство предусматривает поэтапное увеличение выплат для различных групп населения.
В первую очередь речь идёт об индексации пенсий. В 2025 году она составила 11,5%, а следующий пересмотр запланирован на март 2026 года.
Напомним, ранее сообщалось о том, кто из пенсионеров останется без доплат. Некоторые категории граждан не получат повышения выплат, согласно постановлению о порядке индексации пенсий в Украине.
Как писал Главред, в Украине проиндексируют пенсии. Минимальная сумма надбавок составит не менее 100 гривен.
Ранее сообщалось, кому будут начислять доплату к зарплате. Доплаты педагогам будут начисляться автоматически, без необходимости подавать заявления или документы.
Больше новостей:
- Дефицит и рост цен: основной продукт подорожает из-за опасной болезни
- Не две, а три платежки за газ: украинцам придется платить больше уже в марте
- Звонки бесплатно без денег на счету: известный оператор ввел новую услугу
Об источнике: УНИАН
Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, которое было основано в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет их через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред