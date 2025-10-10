Пенсионерам готовят прибавку: кого ждёт повышение и что известно о сроках

Индексация коснётся только базовой части пенсии, без учёта надбавок и доплат.

Украинцам сообщили о повышении пенсий

Главное:

Индексация коснётся только базовой части пенсии, без учёта надбавок

Минимальная пенсия вырастет с 2361 грн до 2595 грн

Размер индексации в 2026 году будет зависеть от инфляции и решений КМУ

Традиционная индексация пенсий в Украине запланирована на 1 марта 2026 года. Её главная цель — компенсировать инфляцию и сохранить покупательную способность пенсионеров, однако прибавку получат не все.

Индексация коснётся только базовой части пенсии, без учёта надбавок и доплат, и не будет распространяться на получателей так называемых "специальных" пенсий и тех, кто вышел на пенсию в 2024–2025 годах. Их выплаты уже рассчитаны по текущим экономическим условиям, пишет УНИАН.

Размер повышения пока неизвестен — правительство определит его ближе к дате. Согласно проекту госбюджета, на пенсионное обеспечение в 2026 году запланировано 1,27 трлн гривен — на 123,4 млрд больше, чем в прошлом году. При этом минимальная пенсия вырастет с 2361 грн до 2595 грн — это одно из немногих гарантированных увеличений.

Важно: пенсии по инвалидности автоматически не индексируются, если это не предусмотрено отдельными постановлениями.

Отдельно от мартовской индексации, раз в два года, 1 апреля, проводится перерасчёт пенсий работающим пенсионерам. Этот процесс учитывает дополнительный стаж и возможный рост зарплаты. Перерасчёт происходит автоматически, но при желании пенсионер может подать заявление самостоятельно, если двухлетний срок уже истёк.

Повышение пенсий - мнение юристов

Как поясняет юрист Иван Хомич, за каждый год сверхнормативного стажа добавляется 1% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Например, сегодня это 23,61 грн за год.

Однако, как подчёркивает специалист, основной фактор, влияющий на размер пенсии — это уровень официальной зарплаты. Даже при большом стаже, если доходы были низкими, существенного увеличения ждать не стоит, поскольку нынешняя формула расчёта делает упор на заработок.

Хомич также напомнил: закон гарантирует, что после перерасчёта сумма пенсии не может быть уменьшена — она либо остаётся прежней, либо увеличивается. Это касается как индексации, так и пересмотра пенсий работающим пенсионерам.

К чему готовиться пенсионерам

Размер индексации в 2026 году будет зависеть от инфляции, решений Кабмина и финансовых возможностей бюджета. А тем, кто продолжает работать официально, перерасчёт может стать хорошим способом повысить доход, особенно при достойной зарплате.

Повышение пенсий: что говорят в ПФУ

Глава Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус сообщил, что украинское пенсионное законодательство предусматривает поэтапное увеличение выплат для различных групп населения.

В первую очередь речь идёт об индексации пенсий. В 2025 году она составила 11,5%, а следующий пересмотр запланирован на март 2026 года.

Напомним, ранее сообщалось о том, кто из пенсионеров останется без доплат. Некоторые категории граждан не получат повышения выплат, согласно постановлению о порядке индексации пенсий в Украине.

Как писал Главред, в Украине проиндексируют пенсии. Минимальная сумма надбавок составит не менее 100 гривен.

Ранее сообщалось, кому будут начислять доплату к зарплате. Доплаты педагогам будут начисляться автоматически, без необходимости подавать заявления или документы.

