Пенсионерам готовят прибавку: кого ждёт повышение и что известно о сроках

Алексей Тесля
10 октября 2025, 17:50
Индексация коснётся только базовой части пенсии, без учёта надбавок и доплат.
Украинцам сообщили о повышении пенсий

Главное:

  • Индексация коснётся только базовой части пенсии, без учёта надбавок
  • Минимальная пенсия вырастет с 2361 грн до 2595 грн
  • Размер индексации в 2026 году будет зависеть от инфляции и решений КМУ

Традиционная индексация пенсий в Украине запланирована на 1 марта 2026 года. Её главная цель — компенсировать инфляцию и сохранить покупательную способность пенсионеров, однако прибавку получат не все.

Индексация коснётся только базовой части пенсии, без учёта надбавок и доплат, и не будет распространяться на получателей так называемых "специальных" пенсий и тех, кто вышел на пенсию в 2024–2025 годах. Их выплаты уже рассчитаны по текущим экономическим условиям, пишет УНИАН.

Размер повышения пока неизвестен — правительство определит его ближе к дате. Согласно проекту госбюджета, на пенсионное обеспечение в 2026 году запланировано 1,27 трлн гривен — на 123,4 млрд больше, чем в прошлом году. При этом минимальная пенсия вырастет с 2361 грн до 2595 грн — это одно из немногих гарантированных увеличений.

Важно: пенсии по инвалидности автоматически не индексируются, если это не предусмотрено отдельными постановлениями.

Отдельно от мартовской индексации, раз в два года, 1 апреля, проводится перерасчёт пенсий работающим пенсионерам. Этот процесс учитывает дополнительный стаж и возможный рост зарплаты. Перерасчёт происходит автоматически, но при желании пенсионер может подать заявление самостоятельно, если двухлетний срок уже истёк.

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию
/ Главред - инфографика

Повышение пенсий - мнение юристов

Как поясняет юрист Иван Хомич, за каждый год сверхнормативного стажа добавляется 1% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Например, сегодня это 23,61 грн за год.

Однако, как подчёркивает специалист, основной фактор, влияющий на размер пенсии — это уровень официальной зарплаты. Даже при большом стаже, если доходы были низкими, существенного увеличения ждать не стоит, поскольку нынешняя формула расчёта делает упор на заработок.

Хомич также напомнил: закон гарантирует, что после перерасчёта сумма пенсии не может быть уменьшена — она либо остаётся прежней, либо увеличивается. Это касается как индексации, так и пересмотра пенсий работающим пенсионерам.

К чему готовиться пенсионерам

Размер индексации в 2026 году будет зависеть от инфляции, решений Кабмина и финансовых возможностей бюджета. А тем, кто продолжает работать официально, перерасчёт может стать хорошим способом повысить доход, особенно при достойной зарплате.

Повышение пенсий: что говорят в ПФУ

Глава Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус сообщил, что украинское пенсионное законодательство предусматривает поэтапное увеличение выплат для различных групп населения.

В первую очередь речь идёт об индексации пенсий. В 2025 году она составила 11,5%, а следующий пересмотр запланирован на март 2026 года.

Напомним, ранее сообщалось о том, кто из пенсионеров останется без доплат. Некоторые категории граждан не получат повышения выплат, согласно постановлению о порядке индексации пенсий в Украине.

Как писал Главред, в Украине проиндексируют пенсии. Минимальная сумма надбавок составит не менее 100 гривен.

Ранее сообщалось, кому будут начислять доплату к зарплате. Доплаты педагогам будут начисляться автоматически, без необходимости подавать заявления или документы.

Об источнике: УНИАН

Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, которое было основано в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет их через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

пенсии выплаты пенсии
"Нет виновных, только грусть": муж Лорак неожиданно заговорил о большой проблемеВидео

10:18

Удар РФ по Запорожью убил 7-летнего мальчика, его отец три года провёл в пленуВидео

09:58

Предки могли быть испанцами: какие фамилии указывают на интересные корни рода

