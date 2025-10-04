Пенсии вырастут: в ПФУ сделали важное заявление и назвали сроки

Действуют возрастные надбавки к пенсии, которые начисляются ежемесячно при достижении определённого возраста.

Предусматривается поэтапное повышение выплат для разных категорий граждан

Прежде всего речь идёт об индексации, которая запланирована на март 2026 года

Пенсионное законодательство Украины предусматривает поэтапное повышение выплат для разных категорий граждан, рассказал председатель правления Пенсионного фонда Евгений Капинус.

Прежде всего речь идёт об индексации. В 2025 году её провели на уровне 11,5%, а следующая запланирована на март 2026 года, пояснил он в интервью Каналу 24.

Кроме того, в апреле 2025 года был проведён перерасчёт пенсий для работающих пенсионеров.

Также в стране действуют возрастные надбавки к пенсии, которые начисляются ежемесячно при достижении определённого возраста:

в 70 лет — до 300 гривен;

в 75 лет — до 456 гривен;

в 80 лет — до 570 гривен.

В октябре такие надбавки получат те пенсионеры, которые достигли соответствующего возраста в сентябре.

При этом размер доплаты в первый месяц рассчитывается пропорционально количеству дней после дня рождения — то есть тем, кто получает её впервые, сумма может быть немного ниже.

Перерасчет пенсий: главные изменения

В Украине готовятся масштабные изменения в системе перерасчёта пенсий, которые затронут широкий круг получателей, в особенности тех, кто получает так называемые специальные пенсии — это бывшие прокуроры, военнослужащие и представители силовых ведомств.

Основная цель реформы — выработать единый подход к индексации пенсионных выплат и внедрить такие механизмы защиты, которые гарантируют: даже при удержаниях по судебным решениям размер пенсии не опустится ниже установленного прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан.

Напомним, ранее сообщалось о том, кто из пенсионеров останется без доплат. Некоторые категории граждан не получат повышения выплат, согласно постановлению о порядке индексации пенсий в Украине.

Как писал Главред, в Украине проиндексируют пенсии. Минимальная сумма надбавок составит не менее 100 гривен.

Ранее сообщалось, кому будут начислять доплату к зарплате. Доплаты педагогам будут начисляться автоматически, без необходимости подавать заявления или документы.

