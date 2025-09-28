Украинским пенсионерам грозит лишение надбавок: кому светит "обрезание"

Главная цель реформы — унифицировать подход к повышению пенсий через индексацию.

https://glavred.info/economics/ukrainskim-pensioneram-grozit-lishenie-nadbavok-komu-svetit-obrezanie-10702115.html Ссылка скопирована

Пенсионеров предупредили о вероятности перерасчета / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Важное:

Главная цель реформы — унифицировать подход к повышению пенсий

Индексация спецпенсий теперь будет происходить по общим правилам

В Украине планируются серьёзные изменения в системе перерасчёта пенсий, которые затронут различные категории пенсионеров, особенно тех, кто получает специальные пенсии — в частности, бывших прокуроров, военных и сотрудников силовых структур.

Главная цель реформы — унифицировать подход к повышению пенсий через индексацию и ввести механизмы, которые не позволят, даже после удержаний по решениям суда, уменьшать размер пенсии ниже прожиточного минимума для нетрудоспособных — 2361 грн, сообщает УН.

видео дня

Индексация спецпенсий теперь будет происходить по общим правилам, без учета уровня зарплаты на последнем месте службы. Кроме того, перерасчет пенсий для военных и участников боевых действий станет более прозрачным и предсказуемым.

Парламент уже одобрил в первом чтении отдельный законопроект, касающийся прокуроров. Согласно новым нормам, они смогут получать пенсию за выслугу лет только после увольнения из прокуратуры. Размер пенсии будет зависеть от роста доходов и уровня инфляции, а изменения в их пенсионное обеспечение смогут вноситься лишь через специальный закон о пенсионном страховании.

Таким образом, правительство стремится сократить разрыв между обычными и специальными пенсиями. Однако для многих бывших силовиков нововведения могут обернуться заметным снижением выплат.

/ Инфографика - Главред

Проверки для пенсионеров: что говорят эксперты

Юрист Тарас Никифорчук объяснил, что проверка пенсионных счетов осуществляется для выявления определённых обстоятельств.

По его словам, если такие случаи будут зафиксированы, пенсионные выплаты временно приостановят, и средства перестанут поступать на счёт до выяснения ситуации.

Ранее сообщалось, кому будут начислять доплату к зарплате. Доплаты педагогам будут начисляться автоматически, без необходимости подавать заявления или документы.

Напомним, ранее сообщалось о том, кто из пенсионеров останется без доплат. Некоторые категории граждан не получат повышения выплат, согласно постановлению о порядке индексации пенсий в Украине.

Как писал Главред, в Украине проиндексируют пенсии. Минимальная сумма надбавок составит не менее 100 гривен.

Больше новостей:

Об источнике: Українські Новини Одно из старейших СМИ в Украине. На сайте публикуются новости о политике, экономике, культуре и общественной жизни, а также авторские интервью, аналитические материалы и досье на влиятельных политиков, чиновников, бизнесменов и публичных лиц.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред