Украинским пенсионерам грозит лишение надбавок: кому светит "обрезание"

В Украине планируются серьёзные изменения в системе перерасчёта пенсий, которые затронут различные категории пенсионеров, особенно тех, кто получает специальные пенсии — в частности, бывших прокуроров, военных и сотрудников силовых структур.
Главная цель реформы — унифицировать подход к повышению пенсий через индексацию и ввести механизмы, которые не позволят, даже после удержаний по решениям суда, уменьшать размер пенсии ниже прожиточного минимума для нетрудоспособных — 2361 грн, сообщает УН.
Индексация спецпенсий теперь будет происходить по общим правилам, без учета уровня зарплаты на последнем месте службы. Кроме того, перерасчет пенсий для военных и участников боевых действий станет более прозрачным и предсказуемым.
Парламент уже одобрил в первом чтении отдельный законопроект, касающийся прокуроров. Согласно новым нормам, они смогут получать пенсию за выслугу лет только после увольнения из прокуратуры. Размер пенсии будет зависеть от роста доходов и уровня инфляции, а изменения в их пенсионное обеспечение смогут вноситься лишь через специальный закон о пенсионном страховании.
Таким образом, правительство стремится сократить разрыв между обычными и специальными пенсиями. Однако для многих бывших силовиков нововведения могут обернуться заметным снижением выплат.
Проверки для пенсионеров: что говорят эксперты
Юрист Тарас Никифорчук объяснил, что проверка пенсионных счетов осуществляется для выявления определённых обстоятельств.
По его словам, если такие случаи будут зафиксированы, пенсионные выплаты временно приостановят, и средства перестанут поступать на счёт до выяснения ситуации.
