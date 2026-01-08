Минимум морщин и фамильное сходство: Мэттью Макконахи показал свою 94-летнюю маму

МаМак в своем элегантном возрасте может дать фору молодежи.

Мэттью Макконахи мама - как сейчас выглядит МаМак Макконахи / коллаж: Главред, фото: instagram.com/officiallymcconaughey

Вкратце:

Мэттью Макконахи показал маму в День ее рождения

МаМак позировала с внуком и сыном

Американский актер Мэттью Макконахи сегодня похвастался одной из самых важных женщин в его жизни: 94 года исполнилось Мэри Кэтлин Макконахи - его матери. В социальных сетях звезда Голливуда опубликовал трогательное фото с МаМак (прозвище Мэри - прим. редактора) и его средним сыном Леви.

"Доказательство того, что 94 года счастливой жизни не старят", - подписал снимок с мамой Мэттью. В комментариях поклонники Макконахи поздравляют матриарха его семьи с праздником.

Стоит отметить, что долгое время Мэттью сокращал общение с матерью до минимума: в интервью для People актер признался, что лет восемь еженедельные разговоры с МаМак он проводил максимально лаконично, ведь все, что он рассказывал ей, как сын матери, рано или поздно оказывалось в прессе - популярность сына радовала ее настолько, что она просто не могла сдерживать себя.

Мэттью Макконахи с мамой и сыном / фото: instagram.com/officiallymcconaughey

Впрочем, сейчас Мэри может говорить что угодно, не боясь обид сына. "Я достиг достаточной стабильности в своей позиции и славе, чтобы сказать: "Знаете что? Моя мама может говорить все, что ей вздумается", - говорит Мэттью Макконахи.

Мэри МаМак Макконахи в день своего 90-летия / фото: instagram.com/officiallymcconaughey

