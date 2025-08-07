Одна фраза: стало известно, как Мэттью Макконихи потерял роль в "Титанике"

Мэттью Макконахи потерял роль Джека из легендарного фильма "Титаника".

https://glavred.info/starnews/odna-fraza-stalo-izvestno-kak-mettyu-makkonihi-poteryal-rol-v-titanike-10687838.html Ссылка скопирована

Мэттью Макконахи потерял свою роль/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/officiallymcconaughey

Кратко:

Что сказал Макконахи режиссеру

Почему он не получил роль Джека из Титаника

Голливудский актер Мэтью МакКонахи едва не получил роль Джека Доусона в "Титанике", но, как сообщается, провалил прослушивание у режиссёра Джеймса Кэмерона.

Как пишет Page Six, в информационном бюллетене журналиста Мэтью Беллони "Что я слышу" опубликован отрывок из посмертной книги продюсера Джона Ландау "Большая картина", в которой объясняется, что якобы произошло во время прослушивания Макконахи.

видео дня

"Мы пригласили его снять сцену с Кейт Уинслет. Нужно проверить химию — не только то, как люди выглядят на съёмках, но и как они взаимодействуют", — пишет Ландау в своих мемуарах.

Мэтью Макконахи с семьей / Twitter

"Кейт была очарована Мэттью, его харизмой и обаянием. Мэттью сыграл эту сцену с его протяжным голосом", - добавляет он.

Когда Макконахи, которому сейчас 55 лет, заговорил с южным акцентом, Кэмерон, которому сейчас 70, как сообщается, сказал ему: "Здорово", но добавил: "Давай попробуем по-другому".

Ландау утверждает, что Макконахи прямо сказал Кэмерону после его просьбы сменить акцент: "Нет. Это было довольно хорошо. Спасибо", что стоило ему роли.

Хотя Леонардо Ди Каприо в конечном итоге был утверждён на роль Доусона, а Уинслет — на роль Роуз ДеВитт Бьюкейтер, звезда фильма "Что гложет Гилберта Грейпа" не облегчила задачу Кэмерона на его собственном прослушивании.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, ранее Камила Алвес МакКонахи находилась на рейсе Lufthansa, который был вынужден приземлиться в Вирджинии после того, как попал в сильную турбулентность, в результате чего рейс, направлявшийся в Германию, ненадолго падал в свободном падении.

Ранее Мэттью Макконахи признался одному из американских изданий, что избегает популярной гигиенической процедуры на протяжении последних 30 лет.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Мэттью Макконахи Мэттью Макконахи - американский актёр и продюсер. По данным Википедии, поначалу зарекомендовав себя как актёр, в основном, комедийного амплуа, во втором десятилетии XXI века Макконахи перешёл к крупным драматическим ролям, удостоившись ряда наград и положительных отзывов от кинопрессы за картины "Линкольн для адвоката", "Мад", "Киллер Джо", "Супер Майк", "Интерстеллар" и "Джентльмены".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред