О накипи можно забыть: мгновенный и безопасный способ очистки чайника

Многие используют как специальные средства, так и натуральные способы, которые многие считают более безопасными и удобными.

https://glavred.info/lifehack/o-nakipi-mozhno-zabyt-mgnovennyy-i-bezopasnyy-sposob-ochistki-chaynika-10730654.html Ссылка скопирована

Как отчистить чайник от накипи / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Чтобы чайник служил дольше и работал эффективно, его необходимо очищать

Среди домашних методов чаще всего применяют уксус, соду, лимонный сок

Со временем внутри чайника образуется накипь, которая ухудшает прохождение воды, снижает скорость нагрева и может приводить к повреждению металла.

Чтобы прибор служил дольше и работал эффективно, его необходимо периодически очищать, пишет Express.

видео дня

Для этого используют как специальные средства, так и натуральные способы, которые многие считают более безопасными и удобными.

Среди домашних методов чаще всего применяют уксус, соду, лимонный сок и лимонную кислоту. Наиболее заметный эффект, по отзывам пользователей, дает именно лимонная кислота.

Для очистки достаточно засыпать одну–две столовые ложки порошка в чайник, залить его водой примерно наполовину и довести до кипения. После такой процедуры известковый налет полностью растворяется.

Завершив очистку, чайник достаточно ополоснуть чистой водой; при желании можно один раз прокипятить его без добавок, но это не является обязательным.

В обсуждениях многие отмечают, что лимон тоже помогает справиться с накипью, однако действует слабее. Обычно сок лимона выжимают в чайник, добавляют нарезанную кожуру, заливают водой и оставляют на некоторое время перед кипячением.

/ Инфографика Главред

Некоторые пользователи подчеркивают, что лимонная кислота выигрывает у уксуса и других средств не только по эффективности, но и по отсутствию резкого запаха.

Чтобы налет не появлялся снова, рекомендуется всегда выливать остатки воды после кипячения и регулярно проводить профилактическую чистку внутренних стенок чайника.

Быстрый способ очистки посуды: советы экспертов

Когда внутри чайника появляется плотный известковый налёт, стандартные средства для мытья посуды оказываются бессильны. В таких случаях на помощь приходит лимонная кислота. Это вещество, получаемое из цитрусовых, ценится прежде всего за умение эффективно растворять минеральные отложения и быстро очищать поверхности от накипи.

Смотрите видео - быстрый способ удаления накипи:

В воде содержатся различные микро- и макроэлементы, уровень которых находится в пределах допустимых стандартов. Именно из-за этого со временем образуется накипь — явление вполне закономерное и широко распространённое.

Эксперты YouTube-канала Henkel рассказали, почему она появляется и какими способами можно эффективно избавиться от известковых отложений.

Ранее сообщалось о том, как убрать толстый слой накипи в кастрюле. Если вы не знаете, чем вывести накипь с кастрюли, можете попробовать на практике способ, для которого нужно приготовить специальный раствор.

Напомним, ранее Главред раскрыл моментальный способ чистки чайника от накипи. Лимонная кислота — это натуральное, но при этом очень мощное средство против накипи.

Больше новостей:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред