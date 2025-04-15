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Как убрать толстый слой накипи в кастрюле: простой и хороший способ

Андрей Ганчук
15 апреля 2025, 12:30
171
Если вы не знаете, чем вывести накипь с кастрюли, можете попробовать на практике способ, для которого нужно приготовить специальный раствор.
кастрюля
Что лучше всего растворяет накипь в кастрюле и как ее отмыть / Скриншот YouTube

Что интересного в материале:

  • Идеально отмыть кастрюлю от накипи реально, но все зависит от состояния эмали
  • Чтобы избавиться от накипи в кастрюле, понадобятся несколько компонентов

Хозяйки пользуются кастрюлями практически каждый день, и не секрет, что в такой посуде быстро образуется накипь. Если вовремя с ней не бороться, накипи становится очень много. И тогда возникает вопрос, как очистить кастрюлю внутри от накипи. Мы расскажем об одном из способов.

Автор YouTube-канала Советы для дома показала, как можно отмыть накипь в кастрюле. Блогер практически справилась с этой задачей.

Как чистить внутреннюю часть кастрюли

Делаем раствор для очистки кастрюли

Чтобы сделать раствор, нужно сначала взять стакан и насыпать туда примерно одну четвертую соды. Потом пересыпать соду в емкость и добавить туда 2 столовые ложки перекиси водорода. И еще половину ложки средства для мытья посуды.

Всю массу надо хорошенько перемешать, чтобы получилась однородная кашица. Если раствор жидковат, нужно добавлять соды до тех пор, пока не будет густоватой массы.

Отправляем раствор в кастрюлю

Добавляем раствор в кастрюлю и распределяем его по всем стенкам и местам с накипью. Оставляем раствор в кастрюле на время от 20 минут до 1 часа.

Когда время прошло, нужно взять губку и чистить кастрюлю.

Чистим кастрюлю содой

Далее набираем воду в кастрюлю – так, чтобы полностью были покрыты следы от пятен. Ставим кастрюлю на газ, а когда вода закипит, выключаем огонь, постепенно добавляем 1 столовую ложку лимонной кислоты, и перемешиваем.

Нужно оставить лимонную кислоту в воде в кастрюле на 1 час.

Сливаем воду и проверяем результат

Спустя нужное время аккуратно, чтобы не обжечься, сливаем воду и еще немного чистим кастрюлю пищевой содой.

В конце хорошенько ополаскиваем кастрюлю водопроводной водой, чтобы вымыть все остатки раствора. Можно помыть и моющим средством.

В результате накипь должна отмыться. Но все зависит от состояния кастрюли. Как показала автор, у нее кастрюля отмылась не идеально, поскольку у посуды уже стерта эмаль.

Смотрите видео, как можно без особого труда отмыть кастрюлю от накипи:

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Советы для дома

Советы для дома – украинский YouTube-канал, тематика которого – показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и готовить средства для уборки своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, указано в описании канала.

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