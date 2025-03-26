Как можно отмыть кастрюлю снаружи от нагара: простой и интересный способ

Как очистить кастрюли от черноты – вы узнаете, когда попробуете применить на практике простой способ, для которого потребуется лишь пару ингредиентов.

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Как очистить внешнюю поверхность кастрюли от пригорелости просто и без дорогих средств / Скриншот YouTube

Каждый из нас практически каждый день пользуется кастрюлями для приготовления пищи. Если забыть ее на плите всего на несколько минут, на кастрюле образуется нагар, чтобы отмыть который нужны определенные усилия. Возникает вопрос, чем почистить кастрюли от нагара снаружи. Одним из способов мы поделимся с вами.

Автор YouTube-канала КоЗяПуЛьКа КоЗяПуЛьКа показала, как очистить кастрюлю от нагара и подробно рассказала, что для этого понадобится.

Как очистить нагар с эмалированной кастрюли снаружи

Берем еще одну кастрюлю

Для начала нужно взять еще одну большую кастрюлю – она нам пригодится для того, чтобы положить туда ту кастрюлю, которую мы будем чистить.

Кладем маленькую кастрюлю в большую и наливаем туда воды где-то наполовину. Меньшую кастрюлю придавливаем каким-то грузом, чтобы она не плавала.

Делаем раствор для очистки кастрюли

Берем хозяйственное мыло и натираем его на терке, чтобы получилось 2 столовые ложки. Насыпаем сверху 2 столовые ложки горчичного порошка и наливаем 1 столовую ложку лимонной кислоты. Также добавляем 1 столовую ложку моющего средства для посуды.

Что нельзя готовить в кастрюле из нержавеющей стали яйца – омлеты и различные виды яичниц прилипают к поверхности стальной посуды, особенно, если та была неправильно разогрета и недостаточно смазана жиром. Чтобы приготовить блюдо из яиц, следует использовать утварь с антипригарным покрытием;

молочные каши – в кастрюле с тонким дном молоко часто пригорает. Манную, овсяную и рисовую кашу необходимо постоянно помешивать во время готовки, чтобы крупа не прилипала к дну;

суповая заправка – традиционная поджарка из лука с морковью быстро пригорает, если готовится с добавлением муки;

рыба – нежное филе часто прилипает к дну и разваливается при переворачивании. Чтобы избежать этого, используйте нержавеющую посуду с антипригарным покрытием.

карамель – смесь сливок и сахара мгновенно чернеет, если варится на сильном огне.

Все тщательно перемешиваем.

Получилось три шарика. С одним шариком будем работать, два других оставляем на потом.

Кипятим кастрюлю на плите

Ставим большую кастрюлю, в которой маленькая кастрюля и вода, на плиту. Кипятим 10-15 минут на медленном огне.

Чистим кастрюлю

Достаем маленькую кастрюлю из большой и начинаем чистить ее ножом.

Следы нагара очищаем скребком.

Таким способом всего за 25 минут можно полностью очистить кастрюлю снаружи от нагара.

Смотрите видео, как быстро и эффективно отмыть кастрюлю от нагара:

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Что такое КоЗяПуЛьКа КоЗяПуЛьКа? КоЗяПуЛьКа КоЗяПуЛьКа – украинский канал на YouTube, который посвящен рецептам и народным советам. У канала более 210 миллионов просмотров, указано в описании.

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