Что сделать, чтобы вода не выкипала из кастрюли во время варки: простой лайфхак

Вы узнаете:
- Как предотвратить выкипание воды из кастрюли
- Для чего в кипяток бросать лед
Приготовление гарниров и круп, таких как картофель или макароны часто являются стрессовыми для хозяек из-за постоянного выкипания воды из кастрюли. Но есть простой и эффективный способ решить эту проблему, используя одну вещь.
Популярный Instagram-блогер @thegoochpage поделился лайфхаком, как предотвращать переливание воды из кастрюли, который вызвал большой интерес у пользователей, пишет Главред.
Выяснилось, эту проблему можно решить, просто бросив в кастрюлю кубик льда. Как объясняет The Mirror, лед быстро охлаждает кипящую поверхность, и эффект вы заметите почти мгновенно.
Смотрите, что делать, чтобы вода не выкипала из кастрюли:
Пользователи в Сети также предложили альтернативный метод. Действенной является деревянная ложка, которую нужно положить сверху кастрюли, чтобы избежать выкипания воды.
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The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
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