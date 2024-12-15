Что сделать, чтобы вода не выкипала из кастрюли во время варки: простой лайфхак

Из-за крахмала вода часто начинает выливаться из кастрюли во время приготовления картофеля, но это можно легко контролировать.

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Действенный лайфхак, как варить картошку и не стоять над плитой / Колаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Как предотвратить выкипание воды из кастрюли

Для чего в кипяток бросать лед

Приготовление гарниров и круп, таких как картофель или макароны часто являются стрессовыми для хозяек из-за постоянного выкипания воды из кастрюли. Но есть простой и эффективный способ решить эту проблему, используя одну вещь.

Популярный Instagram-блогер @thegoochpage поделился лайфхаком, как предотвращать переливание воды из кастрюли, который вызвал большой интерес у пользователей, пишет Главред.

видео дня

Выяснилось, эту проблему можно решить, просто бросив в кастрюлю кубик льда. Как объясняет The Mirror, лед быстро охлаждает кипящую поверхность, и эффект вы заметите почти мгновенно.

Смотрите, что делать, чтобы вода не выкипала из кастрюли:

Пользователи в Сети также предложили альтернативный метод. Действенной является деревянная ложка, которую нужно положить сверху кастрюли, чтобы избежать выкипания воды.

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