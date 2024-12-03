Большинство людей готовят неправильно: как жарить картошку, чтобы она была хрустящей

Можно воспользоваться одним очень простым приемом, чтобы картофель во время жарки всегда получался очень хрустящим и аппетитным.

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Как жарить картошку, чтобы она была хрустящей/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Вы узнаете:

Как жарить картофель на сковороде

Какой простой прием сделает жареный картофель хрустящим

Есть жареный картофель любят очень многие люди. Однако не всегда удается приготовить это блюдо так, чтобы оно получилось аппетитным и хрустящим. Поэтому нелишним будет знать, как вкусно приготовить картофель на сковороде.

Шеф-повар Келли Скотт, известный как kellyscleankitchen в TikTok, отмечает, что многие люди готовят жареный картофель неправильно, пишет The Mirror.

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По словам шеф-повара, люди считают, что картофель нужно сначала обжарить, чтобы он получился "суперхрустящим", но это не совсем так. Эксперт сказал, что можно использовать лишь один простой прием, чтобы усовершенствовать приготовление этого блюда и сделать картофель хрустящим.

Он отметил, что картофель перед жаркой нужно немного приварить.

"Главное - отварить его в воде в течение трех-пяти минут, прежде чем жарить", - подчеркнул шеф-повар.

Во время проваривания из картофеля удалится лишним крахмал.

"Это удаляет избыток крахмала. Белый картофель очень крахмалистый, что может привести к тому, что после приготовления он будет мокрым и клейким. Поэтому сначала надо его отварить. Это удалит весь поверхностный крахмал и позволит картофелю стать чрезвычайно хрустящим", - рассказал Келли Скотт.

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