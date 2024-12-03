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Большинство людей готовят неправильно: как жарить картошку, чтобы она была хрустящей

Алёна Воронина
3 декабря 2024, 04:30
158
Можно воспользоваться одним очень простым приемом, чтобы картофель во время жарки всегда получался очень хрустящим и аппетитным.
Жаренная картошка
Как жарить картошку, чтобы она была хрустящей/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Вы узнаете:

  • Как жарить картофель на сковороде
  • Какой простой прием сделает жареный картофель хрустящим

Есть жареный картофель любят очень многие люди. Однако не всегда удается приготовить это блюдо так, чтобы оно получилось аппетитным и хрустящим. Поэтому нелишним будет знать, как вкусно приготовить картофель на сковороде.

Шеф-повар Келли Скотт, известный как kellyscleankitchen в TikTok, отмечает, что многие люди готовят жареный картофель неправильно, пишет The Mirror.

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По словам шеф-повара, люди считают, что картофель нужно сначала обжарить, чтобы он получился "суперхрустящим", но это не совсем так. Эксперт сказал, что можно использовать лишь один простой прием, чтобы усовершенствовать приготовление этого блюда и сделать картофель хрустящим.

Он отметил, что картофель перед жаркой нужно немного приварить.

"Главное - отварить его в воде в течение трех-пяти минут, прежде чем жарить", - подчеркнул шеф-повар.

Во время проваривания из картофеля удалится лишним крахмал.

"Это удаляет избыток крахмала. Белый картофель очень крахмалистый, что может привести к тому, что после приготовления он будет мокрым и клейким. Поэтому сначала надо его отварить. Это удалит весь поверхностный крахмал и позволит картофелю стать чрезвычайно хрустящим", - рассказал Келли Скотт.

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The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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