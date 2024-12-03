Большинство людей готовят неправильно: как жарить картошку, чтобы она была хрустящей

Вы узнаете:
- Как жарить картофель на сковороде
- Какой простой прием сделает жареный картофель хрустящим
Есть жареный картофель любят очень многие люди. Однако не всегда удается приготовить это блюдо так, чтобы оно получилось аппетитным и хрустящим. Поэтому нелишним будет знать, как вкусно приготовить картофель на сковороде.
Шеф-повар Келли Скотт, известный как kellyscleankitchen в TikTok, отмечает, что многие люди готовят жареный картофель неправильно, пишет The Mirror.
По словам шеф-повара, люди считают, что картофель нужно сначала обжарить, чтобы он получился "суперхрустящим", но это не совсем так. Эксперт сказал, что можно использовать лишь один простой прием, чтобы усовершенствовать приготовление этого блюда и сделать картофель хрустящим.
Он отметил, что картофель перед жаркой нужно немного приварить.
"Главное - отварить его в воде в течение трех-пяти минут, прежде чем жарить", - подчеркнул шеф-повар.
Во время проваривания из картофеля удалится лишним крахмал.
"Это удаляет избыток крахмала. Белый картофель очень крахмалистый, что может привести к тому, что после приготовления он будет мокрым и клейким. Поэтому сначала надо его отварить. Это удалит весь поверхностный крахмал и позволит картофелю стать чрезвычайно хрустящим", - рассказал Келли Скотт.
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The Daily Mirror
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