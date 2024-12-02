Выбрасывать не стоит: что делать с яичными желтками - интересный лайфхак

Желтки - это универсальный продукт, который подойдет для многих блюд.

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Что можно сделать с желтками / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Как можно хранить яичные желтки

В какие блюда их можно добавить

Хотя яйца часто используют в кулинарии целыми, некоторые рецепты предусматривают использование только белков, а другие - желтков.

Главред решил разобраться, что можно сделать с желтками.

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Как узнать, свежие ли желтки

Как пишет издание sante+, чтобы проверить свежесть желтков, нужно обратить внимание на их цвет и текстуру: они должны быть однородными и слегка густыми, без неприятного запаха или изменения внешнего вида.

Что приготовить из желтков

Желтки - это универсальный продукт, поэтому он подойдет для многих рецептов, например:

голландский соус;

домашний майонез;

крем для пирожных;

домашнее ванильное мороженое;

спагетти карбонара;

крем-брюле;

сдобное печенье.

Как хранить неиспользованные желтки

Хранение в воде. Поместите желтки в емкость и полностью залейте их холодной водой, чтобы предотвратить высыхание. Храните в холодильнике и используйте в течение 2 дней.

Поместите желтки в емкость и полностью залейте их холодной водой, чтобы предотвратить высыхание. Храните в холодильнике и используйте в течение 2 дней. Пищевая пленка. Положите каждый желток на квадрат пищевой пленки, плотно заверните, чтобы удалить воздух, затем поставьте в холодильник на 2 дня или заморозьте.

Положите каждый желток на квадрат пищевой пленки, плотно заверните, чтобы удалить воздух, затем поставьте в холодильник на 2 дня или заморозьте. Замораживание с сахаром или солью. Чтобы сохранить яичные желтки, смешайте их с сахаром для сладких блюд или с солью для соленых, а затем заморозьте в герметичном контейнере.

Сколько нужно варить яйца / Инфографика: Главред

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