Выбрасывать не стоит: что делать с яичными желтками - интересный лайфхак

Вы узнаете:
- Как можно хранить яичные желтки
- В какие блюда их можно добавить
Хотя яйца часто используют в кулинарии целыми, некоторые рецепты предусматривают использование только белков, а другие - желтков.
Главред решил разобраться, что можно сделать с желтками.
Как узнать, свежие ли желтки
Как пишет издание sante+, чтобы проверить свежесть желтков, нужно обратить внимание на их цвет и текстуру: они должны быть однородными и слегка густыми, без неприятного запаха или изменения внешнего вида.
Что приготовить из желтков
Желтки - это универсальный продукт, поэтому он подойдет для многих рецептов, например:
- голландский соус;
- домашний майонез;
- крем для пирожных;
- домашнее ванильное мороженое;
- спагетти карбонара;
- крем-брюле;
- сдобное печенье.
Как хранить неиспользованные желтки
- Хранение в воде. Поместите желтки в емкость и полностью залейте их холодной водой, чтобы предотвратить высыхание. Храните в холодильнике и используйте в течение 2 дней.
- Пищевая пленка. Положите каждый желток на квадрат пищевой пленки, плотно заверните, чтобы удалить воздух, затем поставьте в холодильник на 2 дня или заморозьте.
- Замораживание с сахаром или солью. Чтобы сохранить яичные желтки, смешайте их с сахаром для сладких блюд или с солью для соленых, а затем заморозьте в герметичном контейнере.
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