Почему нельзя хранить ножи рядом с вилками и ложками

Вы узнаете:
- Почему не стоит хранить ножи вместе с вилками и ложками
- Как правильно хранить ножи
Правильное хранение кухонных ножей — залог их долговечности и безопасности на кухне. Многие привыкли хранить ножи вместе с ложками и вилками, но эта привычка может нанести серьезный вред вашим кухонным инструментам.
Главред расскажет, почему нельзя хранить ножи рядом с другими столовыми приборами и как правильно организовать их хранение.
Почему ножи не стоит хранить вместе с вилками и ложками
Когда ножи хранятся в одном ящике с ложками, вилками или другой посудой, их лезвие подвергается трению и ударным нагрузкам. Это приводит к затуплению и появлению мелких повреждений на режущей кромке, пишет портал Sante+.
Контакт с твердыми предметами, такими как столовые приборы, может деформировать лезвие, особенно у высококачественных ножей. В результате ножи теряют свою первоначальную форму и функциональность.
Нахождение острых ножей в общем ящике увеличивает риск порезов при поиске нужного прибора. Особенно это актуально, если у вас в доме есть дети.
Как правильно хранить ножи
Чтобы защитить ножи и обеспечить безопасность на кухне, стоит обратить внимание на следующие способы хранения:
- Магнитное настенное крепление. Магнитная полоса, установленная на стене, позволяет аккуратно хранить ножи. Этот способ экономит место на столешнице и обеспечивает видимость всех инструментов. Важно, чтобы к магниту соприкасалась тупая часть лезвия — это поможет избежать повреждений.
- Специальные вставки для ящиков. Для тех, кто предпочитает хранить ножи в ящиках, существуют специальные вставки с прорезями для каждого ножа. Они защищают лезвия от трения и исключают их контакт с другими предметами.
- Ножевые блоки. Классический и удобный способ — ножевые блоки. Они обеспечивают безопасность, удобный доступ и защиту ножей. Вы можете выбрать блок с прорезями, подходящими для разных размеров ножей, или приобрести универсальную модель с наполняющим материалом внутри.
- Настенные держатели. Для кухонь с ограниченным пространством настенные держатели — отличный вариант. Они совмещают безопасность, стильный вид и удобство в использовании.
Правильное хранение ножей не только продлевает срок их службы, но и делает вашу кухню безопасной и удобной.
Вам может быть интересно:
- Вылетит, как пробка: как избавиться от волос в сливе душа
- Точные сроки знают не все: сколько на самом деле должен вариться картофель
- Копеечное средство творит чудеса: назван моментальный способ мытья грязных чашек
Santé+ Magazine
Santé+ Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Первоначально журнал был доступен в печатном виде, но позже был выпущен в цифровой версии.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред