Правильное хранение ножей не только продлевает срок их службы.

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Почему нельзя хранить ножи рядом с вилками и ложками / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Почему не стоит хранить ножи вместе с вилками и ложками

Как правильно хранить ножи

Правильное хранение кухонных ножей — залог их долговечности и безопасности на кухне. Многие привыкли хранить ножи вместе с ложками и вилками, но эта привычка может нанести серьезный вред вашим кухонным инструментам.

Главред расскажет, почему нельзя хранить ножи рядом с другими столовыми приборами и как правильно организовать их хранение.

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Почему ножи не стоит хранить вместе с вилками и ложками

Когда ножи хранятся в одном ящике с ложками, вилками или другой посудой, их лезвие подвергается трению и ударным нагрузкам. Это приводит к затуплению и появлению мелких повреждений на режущей кромке, пишет портал Sante+.

Контакт с твердыми предметами, такими как столовые приборы, может деформировать лезвие, особенно у высококачественных ножей. В результате ножи теряют свою первоначальную форму и функциональность.

Нахождение острых ножей в общем ящике увеличивает риск порезов при поиске нужного прибора. Особенно это актуально, если у вас в доме есть дети.

Как правильно хранить ножи

Чтобы защитить ножи и обеспечить безопасность на кухне, стоит обратить внимание на следующие способы хранения:

Магнитное настенное крепление. Магнитная полоса, установленная на стене, позволяет аккуратно хранить ножи. Этот способ экономит место на столешнице и обеспечивает видимость всех инструментов. Важно, чтобы к магниту соприкасалась тупая часть лезвия — это поможет избежать повреждений.

Магнитная полоса, установленная на стене, позволяет аккуратно хранить ножи. Этот способ экономит место на столешнице и обеспечивает видимость всех инструментов. Важно, чтобы к магниту соприкасалась тупая часть лезвия — это поможет избежать повреждений. Специальные вставки для ящиков. Для тех, кто предпочитает хранить ножи в ящиках, существуют специальные вставки с прорезями для каждого ножа. Они защищают лезвия от трения и исключают их контакт с другими предметами.

Для тех, кто предпочитает хранить ножи в ящиках, существуют специальные вставки с прорезями для каждого ножа. Они защищают лезвия от трения и исключают их контакт с другими предметами. Ножевые блоки. Классический и удобный способ — ножевые блоки. Они обеспечивают безопасность, удобный доступ и защиту ножей. Вы можете выбрать блок с прорезями, подходящими для разных размеров ножей, или приобрести универсальную модель с наполняющим материалом внутри.

Классический и удобный способ — ножевые блоки. Они обеспечивают безопасность, удобный доступ и защиту ножей. Вы можете выбрать блок с прорезями, подходящими для разных размеров ножей, или приобрести универсальную модель с наполняющим материалом внутри. Настенные держатели. Для кухонь с ограниченным пространством настенные держатели — отличный вариант. Они совмещают безопасность, стильный вид и удобство в использовании.

Правильное хранение ножей не только продлевает срок их службы, но и делает вашу кухню безопасной и удобной.

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