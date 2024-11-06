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Как правильно есть с помощью ножа и вилки - американский и европейский способы

Анна Ярославская
6 ноября 2024, 04:32
234
Нож используется в обоих вариантах, но есть один важный нюанс.
Как правильно есть с помощью ножа и вилки
Как правильно есть с помощью ножа и вилки / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Как держать нож и вилку
  • Какой рукой нужно есть вилкой в США и Европе
  • Как правильно положить столовые приборы после еды

Как правильно есть с помощью ножа и вилки - это основы столового этикета, которые необходимо знать всем. И хотя в домашних условиях мы позволяем себе расслабиться и не применяем правила этикета, во время похода в ресторан или на официальный банкет они нам обязательно понадобятся.

Как рассказали на Youtube-канале Gentleman’s Gazette, существуют два способа использования ножа и вилки - континентальный (европейский) стиль и американский. Нож используется одинаково в обоих вариантах. Правила рассчитаны на правшей в обоих стилях. Если вы левша, то нож будете держать в левой руке, а вилку - в правой.

Европейский стиль

Нож должен быть в правой руке, вилка - в левой. Указательный палец должен лежать прямо и располагаться у основания тупой стороны лезвия ножа. Остальные четыре пальца обхватывают ручку. Конец ручки ножа должен касаться основания ладони.

Вилку нужно держать методом "скрытой ручки". Зубцы направлены вниз. Указательный палец выпрямлен и располагается на задней части вилки, у ее основания. Другие пальцы обхватывают ручку.

Отрезайте пищу пилящим движением. Держите вилку так, чтобы зубцы были изогнуты по направлению к вам, а нож должен располагаться за вилкой.

Когда вы кладете пищу в рот, зубья вилки должны быть обращены вниз. Задняя часть вилки смотрит вверх.

Как правильно держать нож и вилку
Как правильно держать нож и вилку - фото: скриншот

Американский стиль

В отличие от континентального стиля, в американском варианте правил этикета вилку нужно держать как ручку. Рукоятку держат большим и указательным пальцами, средний и большой пальцы придерживают основание, а указательный - располагается сверху. И в этом случае зубья обращены вниз.

Если вам нужно отрезать пищу, держите нож в правой руке. Вилка должна быть ближе к вам, чем к ножу. Отрезать можно сразу несколько кусков.

После этого руки нужно поменять, и это главное отличие от европейского стиля. Положите нож на край тарелки (лезвие на 12 часов, ручка на 3) и возьмите вилку в правую руку. После этого можно кушать.

Если вы едите блюдо, которое не нужно резать, держите вилку в правой руке постоянно.

Важно! Столовые приборы никогда не должны касаться стола. Если вы используете только вилку, нож должен лежать на краю тарелки. Когда вы кладете вилку, положите ее на край тарелки так, чтобы зубья располагались в центре.

Youtube-канал Gentleman's Gazette - что о нем известно

Gentleman's Gazette - это Youtube-канал о правилах этикета, стиле, лайфхаках. Существует с 2010 года и имеет более 1,7 млн подписчиков.

На канале можно узнать о том, как завязывать галстук и удалять пятна, как сочетать аксессуары и покупать вещи первоклассных брендов, не тратя много денег.

"Овладейте классическим стилем и раскройте в себе внутреннего джентльмена!", - говорится в описании к каналу.

Как правильно положить нож и вилку, когда поел

Как же правильно поставить нож и вилку по окончанию еды? Если вы закончили трапезу, нож и вилку (выпуклостью вниз) кладут на тарелку параллельно друг другу, лезвие ножа смотрит внутрь. Ручки приборов направлены в правый нижний угол.

Знак окончания трапезы
Знак окончания трапезы / скриншот

Если вы не закончили есть, скрестите на своей тарелке нож с вилкой. Если размеры тарелки позволяют, то приборы можно положить таким образом, чтобы нож лежал на зубчиках вилки. При этом ручка ножа должна смотреть вправо, а ручка вилки — влево.

Знак паузы в трапезе
Знак паузы в трапезе / скриншот

Как правильно есть ножом и вилкой - смотрите видео:

Как сообщал Главред, хлеб с маслом в ресторане также нужно кушать правильно. При этом хлебный этикет зависит от страны, в которой вы находитесь. Детальнее читайте в материале: Как правильно есть хлеб с маслом в ресторане: нюансы этикета.

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