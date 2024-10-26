Как правильно есть хлеб с маслом в ресторане: нюансы этикета

Хлебный этикет зависит от страны, в которой вы находитесь.

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Как есть хлеб по этикету / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Как нужно брать хлеб - вилкой или рукой

Как есть хлеб с маслом согласно этикету

Хлеб — непременный атрибут любой полноценной трапезы. И чтобы не попасть в неловкое положение в обществе, нужно знать, как есть хлеб по этикету. На Youtube-канале Gentleman’s Gazette детально рассказали, как правильно кушать хлеб за столом.

Если хлеб подается к ужину, то, скорее всего, он будет лежать в корзинке или общей тарелке. Если она стоит напротив вас, возьмите блюдо в руки и передавайте по кругу слева направо.

Хлеб из корзины берут руками и кладут или на свою основную тарелку, или на пирожковую. Далее - блюдо ставят на место или передают соседу.

Пирожковая тарелка всегда стоит слева, на ней должен лежать нож для масла. Никогда не режьте этим ножом хлеб, он существует для того, чтобы намазывать им масло.

Чаще всего масло подают с хлебом. Положите немного масла на свою тарелку с помощью чистого ножа для масла.

Никогда не пользуйтесь ножом или столовым прибором, которым вы уже пользовались.

В зависимости от страны, в которой вы находитесь, употребление хлеба также может отличаться. Например, в США большинство людей намазывают маслом весь хлеб, затем берут его руками, откусывают кусочек и кладут хлеб обратно.

А вот в Германии это было бы невежливо. В этой стране хлебный этикет отличается. Там нужно взять кусок хлеба, отломить его рукой, положить на хлеб маленький кусочек масла со своей тарелки и съесть. И так поступают со всем куском - едят его по кусочкам.

Никогда не намазывайте хлеб маслом на весу или, расположив кусочек у себя на ладони. Это не гигиенично. Придерживайте хлеб на тарелке, если это необходимо.

Когда во время трапезы вы берете кусочек хлеба в руки, то нож с вилкой необходимо положить на тарелку.

Если хлеб подали к столу не нарезанным, не стоит просить хозяйку сделать это. Нарезайте сами, но не трогайте его руками. Хозяйке стоит предусмотреть, чтобы в хлебной корзине было кухонное полотенце, которое поможет гостю придерживать буханку.

Хлебный этикет - что делать нельзя

Нельзя держать кусочек хлеба в одной руке, а напиток - в другой.

Если в хлебной корзине остался последний кусочек, взять его можно только после того, как вы предложили его другим.

За столом не принято вытирать оставшийся соус со дна тарелки хлебом.

Ранее Главред писал, как правильно есть ножом и вилкой и как показать, что трапеза завершена.

Смотрите видео - Как есть хлеб по этикету:

Youtube-канал Gentleman's Gazette - что о нем известно Gentleman's Gazette - это Youtube-канал о правилах этикета, стиле, лайфхаках. Существует с 2010 года и имеет более 1,7 млн подписчиков. На канале можно узнать о том, как завязывать галстук и удалять пятна, как сочетать аксессуары и покупать вещи первоклассных брендов, не тратя много денег. "Овладейте классическим стилем и раскройте в себе внутреннего джентльмена!", - говорится в описании к каналу.

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