Влияет на вкус: как правильно хранить кофе - хитрость, о которой мало кто знает

Чтобы кофе всегда был вкусным, его нужно правильно хранить.

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Как хранить кофе / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как температура влияет на вкус кофе

Где его лучше всего хранить

Кофе - это любимый напиток многих украинцев. Однако, конечный вкус напитка зависит от того, насколько свежими являются кофейные зерна.

Для того, чтобы каждый раз получать идеальный напиток, нужно правильно хранить кофе, пишет Главред со ссылкой на marthastewart.com.

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Как долго хранятся кофейные зерна

Кофе хранится около девяти месяцев или дольше, если его правильно хранить. Однако срок хранения может отличаться в зависимости от способа обжарки.

В частности, кофе светлой обжарки может стоить дороже из-за качества зерен, но он и хранится дольше.

Темная обжарка является более насыщенной, но кофейные зерна более склонны к выделению углекислого газа, поскольку они обжаривались дольше.

Как хранить кофейные зерна

Свежесть кофейных зерен может уменьшиться под воздействием света, влаги, температуры и кислорода. Чтобы этого не произошло, храните кофейные зерна должным образом:

Засыпьте кофе в герметичный контейнер, чтобы сохранить общее качество и вкус.

Для хранения следует выбирать керамические или металлические банки. Эти материалы блокируют свет, что также может повлиять на качество кофе.

Храните кофе в прохладном, темном шкафу, подальше от избытка солнечного света.

Можно ли хранить кофейные зерна в морозильной камере

Хранение кофейных зерен в морозильной камере может продлить срок их годности до одного года.

Для успешного замораживания кофейных зерен используйте герметичный контейнер и защищайте их от света и влаги.

Можно ли хранить кофе в холодильнике

Хранить кофе в холодильнике не стоит, поскольку он может впитывать влагу и запахи, содержащиеся в воздухе.

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Как выбрать чашку для кофе? Эксперты говорят, что для домашнего пользования рекомендуем запастись чашками 150-220 мл - это универсальный тип посуды. В целом выбирать емкости нужно, отталкиваясь от категории кофе и способа его заваривания. Если же вы любите готовить разные виды напитков для гостей или членов семьи, разумным решением станет покупка специальных наборов. Главное, чтобы чашка для кофе подчеркивала его преимущества и сохраняла нужную температуру.

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