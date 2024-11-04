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Миф или печальная реальность: почему нельзя пить чай с медом - настоящая причина

Юрий Берендий
4 ноября 2024, 18:53
336
Есть немало мнений относительно того, как употреблять мед в сочетании с чаем. Главред выяснил, действительно ли нельзя добавлять мед в горячий чай, или это миф.
Миф или печальная реальность: почему нельзя пить чай с медом - настоящая причина
Почему нельзя пить чай с медом - настоящая причина / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Многие люди добавляют мед в чай, считая его полезным дополнением к напитку. Однако существуют разные мнения относительно того, как именно влияет высокая температура на состав меда и его полезные свойства. О том, можно ли мед положить в чай рассказал в видео в Instagram профессиональный биохимик и популярный блогер Глеб Репич.

Можно ли в кипяток добавлять мед - когда нельзя пить чай с медом

Глеб Репич объясняет, что часто упоминаемый в исследованиях токсичный оксиметилфурфурол - это вещество, которое действительно образуется при нагревании меда, в частности при контакте с горячей водой. Но это не только проблема меда.

"Оксиметилфурфурол образуется в процессе нагрева любых продуктов, образующих сахар, и присутствует в огромном количестве привычных нам продуктов", - отмечает Репич.

Этот компонент можно найти в кофе, гренках, вареньях, сухофруктах и даже в винах.

Смотрите видео о том, можно ли добавлять мед в черный чай:

Репич дает, что независимо от нагрева, оксиметилфурфурол все равно появляется в продуктах, которые хранятся в течение длительного времени, из-за процесса естественного распада сахаров. На вопрос, действительно ли это вещество опасно, биохимик успокаивает: "Детальные исследования показали, что токсичность и канцерогенность оксиметилфурфурола на живых организмах не подтверждены".

Таким образом, Глеб Репич уверяет, что "можете смело добавлять мед в чай или выпечку и не волноваться о возможности негативных последствий".

Кто такой Глеб Репич

Репич Глеб - украинский биохимик, кандидат химических наук. Финалист премии Global Teacher Prize Ukraine. Занимается популяризацией науки через собственные социальные сети.

Какая температура убивает мед - почему нельзя заливать мед кипятком

Нутрициолог Кайл Фицджеральд, в свою очередь, в своем видео на YouTube объясняет, что основная проблема в добавлении меда в горячий чай возникает не в безопасности оксиметилфурола, а в потере полезных свойств.

"Мед содержит ферменты, антиоксиданты и питательные вещества, которые разрушаются под воздействием высокой температуры", - отмечает эксперт.

Чтобы сохранить максимальную доходность меда, Фицджеральд советует добавить его к чаю, который немного остыл, или употреблять мед отдельно.

Смотрите видео о том, как смешать мед с чаем правильно:

Как правильно добавлять мед в чай - можно ли смешивать мед с холодным чаем

Согласно рекомендациям экспертов, лучшим вариантом горячего будет не добавлять мед в чай, а подождать, пока напиток охлаждения до теплой температуры.

Такой подход позволяет сохранить ферменты и антиоксиданты, содержащиеся в среде, и избежать разрушения питательных веществ.

Влияние меда на организм определяется рядом факторов. В частности, его низкий уровень pH предотвращает размножение бактерий. Высокое содержание сахара (80%) также способствует этому, поглощая частицы воды, необходимые для жизнедеятельности бактерий.

Однако, чтобы сохранить полезные свойства меда, его не стоит добавлять в горячий чай или настои. Мед очень чувствителен к окислению и нагреванию: чем выше температура, тем сильнее разрушаются ферменты.

"При температуре выше 42°C вся жизнедеятельность разрушается, это касается как человеческого тела, так и полезных веществ", - заявил Le Figaro доктор Альберт Беккер.

Если разбавить мед горячей водой, уровень его pH изменится, что повлияет на его антисептические свойства.

Однако, есть возможность пить чай с медом, не подвергая свой организм риску, и при этом наслаждаться некоторыми его преимуществами.

"Просто подождите, пока он остынет, чтобы чашка больше не обжигала пальцы, а затем добавьте мед перед тем, как пить", - объясняет доктор Альберт Беккер.

Что известно о Le Figaro

Le Figaro - французская ежедневная утренняя газета, основанная в 1826 году. Старейшая национальная газета Франции, Le Figaro является одной из трех французских газет-рекордсменов, вместе с Le Monde и Libération. С 2004 года газета принадлежит Dassault Group. Le Figaro является второй по величине национальной газетой во Франции после Le Monde.

Другие издания Groupe Figaro включают Le Figaro Magazine, TV Magazine и Evene. Газета выходит в берлинском формате, сообщает Википедия.

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