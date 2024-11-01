Какая 100-я цифра между 1 и 100: сложная задача для людей со сверхспособностями

Новая и сложная математическая задача сбивает людей с толку, когда они пытаются определить 100-ю цифру в последовательности чисел от единицы до сотни.

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Сложные задачи по математике - какая 100-я цифра между 1 и 100 / Коллаж Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Некоторые из нас легко признают, что математика - не их сильная сторона, тогда как другие получают удовольствие от решения сложных уравнений или умения быстро вычислять проценты в голове.

Независимо от вашего уровня владения математикой, поддержание мозговой активности через головоломки и логические задачи имеет важное значение для когнитивного здоровья, и математические задачи - отличный способ достичь этого.

Однако новая математическая головоломка вызывает настоящее замешательство, ведь некоторые считают ее настолько сложной, что даже не понимают сути вопроса, не говоря уже о правильном ответе. Если вы хотите испытать себя, попробуйте решить эту головоломку, сообщает Mirror.

видео дня

В видео, опубликованном организацией Talk to the Nation на TikTok, они задали, на первый взгляд, простой вопрос и сняли, как одна женщина пытается найти ответ. Хотя в конце она все же правильно ответила, зрители в комментариях остались смущенными, и многие так и не смогли понять, в чем заключалась суть вопроса.

Вопрос был таким: "Какая сотая цифра от 1 до 100?"

Кажется, задача не слишком сложная, но для правильного ответа необходимо выполнить определенные математические вычисления.

Ответ не просто "100", ведь вопрос касается отдельных цифр, а не целых чисел. Например, 10-й цифрой является 1, а 11-й - 0, потому что они вместе образуют число 10.

Для ясности стоит отметить, что число означает количество, тогда как цифра является символом для его обозначения. В математике существует только десять цифр: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і 9. Число 10 состоит уже из двух цифр - 1 и 0.

То есть: числа от 10 до 99 имеют по 2 цифры, число 100 имеет 3 цифры.

Женщина в видео легко нашла ответ, но в конце добавила, что имеет математическое образование, поэтому понимает, что такое сумма. Если вам трудно найти ответ, не прокручивайте дальше, потому что мы сейчас все объясним.

Смотрите видео о том, какая цифра между 1 и 100:

Ответ: 100-я цифра - это 5, а именно цифра 5 из числа 55.

Вы можете легко это выяснить, использовав немного математики и немного логики. Во-первых, от 100 надо отнять 9, чтобы обозначить цифры 1-9, которые являются однозначными числами. Остается 91, которое вы делите на два. Вы делаете это потому, что остальные числа 10-99 - двузначные, то есть каждое число состоит из двух цифр.

После того, как вы уменьшили 91 наполовину и получили 45,5, вы добавляете девять однозначных чисел обратно, получая 54,5. В контексте головоломки лишние 0,5 обозначают первую половину следующего числа, то есть 100-я цифра - это 5.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Кроме того, существует другой способ подсчитать правильный ответ.

123456789 содержит 9 цифр

10 11 12 12 13 14 14 15 16 17 18 19 насчитывает 20 цифр (общая сумма - 29)

20 21 22 22 23 24 24 25 26 27 28 29 насчитывает 20 цифр, (общая сумма - 49)

30 31 32 32 33 33 34 35 35 36 37 38 39 насчитывает 20 цифр, (общая сумма - 69)

40 41 42 42 43 43 44 45 46 47 48 49 насчитывает 20 цифр, (общая сумма - 89)

Итак, нам нужно еще 11 цифр, чтобы получить 100

50 51 52 53 54 5(!) 5

Итак, 100-я цифра записи, когда натуральные числа начинаются с 1, равна 5. (Это первая цифра числа 55)

Попробуйте разгадать и другие интересные головоломки. Например, задание для внимательных: среди кухонной утвари и фруктов нужно за 5 секунд найти спрятанный ананас.

Еще одна задача - это оптическая иллюзия, где за 11 секунд следует найти единственный ключ, который отличается от остальных.

Также есть головоломка, в которой только самые наблюдательные могут найти 3 отличия за 18 секунд, что для многих оказывается непростой задачей.

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