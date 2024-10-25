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Сложная головоломка на скорость: нужно найти странную чашку за 9 секунд

Анна Ярославская
25 октября 2024, 02:41
34
Исследования показали, что решение головоломок помогает тренировать зрение, а также улучшает способность к обучению.

Головоломка
Головоломку нужно решить за 9 секунд
/ Коллаж: Главред, фото: mirror.co.uk, pixabay.com

Головоломки — это не только способ интересно провести время, но и возможность потренировать мозг. Если задача сложная, ее решение поможет улучшить концентрацию и навыки решения проблем. Если вы готовы бросить себе вызов, то попробуйте разгадать забавную головоломку. К слову, она считается довольно непростой и даже мастера разгадывания не сразу находят правильный ответ.

Итак, посмотрите на картинку и попробуйте найти чашку, которая отличается от других. Чтобы усложнить задачу, мы не будем называть ее главное отличие.

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Выполнить задачу нужно всего за 9 секунд.

Видите ли вы необычную чашку?
Видите ли вы необычную чашку? / mirror.co.uk

Кстати, многие исследования показали, что решение головоломок помогает тренировать еще и зрение, а также улучшает способность к обучению.

Удалось ли вам найти необычную чашку?

Если нет, то возможно небольшая подсказка вам поможет: у чашки нет ручки.

Если вам так и не удалось ее найти, то ниже опубликован правильный ответ:

Правильный ответ на головоломку
Правильный ответ на головоломку / mirror.co.uk

Не расстраивайтесь, если вам не удалось решить головоломку в указанное время. Чем больше вы тренируетесь, тем лучше у вас будет получаться.

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Если вы хотите потренироваться еще, то попробуйте найти пять фруктов за одну минуту. Эта головоломка потребует серьёзной концентрации, ведь вам нужно найти не один, а пять фруктов за 62 секунды — и они очень хорошо спрятаны.

Вот еще несколько головоломок для тренировки вашей внимательности:

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оптическая иллюзия головоломки
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